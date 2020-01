Le PDG de Hulu, Randy Freer, démissionne

Disney a apporté de nombreux changements en interne suite à l’achat de 21st Century Fox, qui comprenait une participation de 30% dans Hulu. L’année dernière, Disney a conclu un accord avec NBC Universal et Time Warner, pour prendre le contrôle total de Hulu et aujourd’hui, il a été annoncé que le PDG de Hulu, Randy Freer, a démissionné, car Hulu sera transféré dans le “Direct To Consumer & International” division, qui comprend ESPN + et Disney +. Il travaillera à Hulu pendant quelques semaines de plus pour aider à la transition.

«Je tiens à remercier Randy pour son leadership au cours des deux dernières années en tant que PDG et pour sa collaboration au cours des derniers mois pour assurer un avenir exceptionnellement brillant à Hulu. Avec le lancement réussi de Disney +, nous nous concentrons désormais sur les avantages de l’échelle au sein et à travers notre portefeuille d’activités DTC. L’intégration plus poussée de l’équipe immensément talentueuse de Hulu dans notre organisation nous permettra de déployer plus efficacement et plus efficacement les ressources, d’accroître rapidement notre présence en dehors des États-Unis et de continuer à innover sans relâche. Il y a énormément d’opportunités à venir, et je suis confiant dans notre capacité à accélérer notre dynamique positive et à mieux servir les consommateurs. »

Kevin Mayer, président, Direct-to-Consumer & International, The Walt Disney Company, avec Randy Freer disant:

«Je suis reconnaissant de mon passage à Hulu et de l’opportunité de travailler et d’apprendre avec un groupe de personnes incroyablement talentueux et dévoué. Je tiens également à remercier Kevin et The Walt Disney Company, ainsi que NBCUniversal et Fox, pour m’avoir donné l’opportunité de diriger Hulu pendant une période de croissance formidable et de transformation importante de l’industrie. Hulu s’est imposé comme un choix de premier plan pour les consommateurs à la recherche du meilleur service de télévision disponible aujourd’hui, et je suis convaincu qu’Hulu prospérera au sein de Disney sous la direction et les ressources de DTCI. »

Disney a apporté de nombreux changements, notamment le rebranding de 20th Century Fox en 20th Century Studios, la vente d’actifs dont il ne veut pas, comme le studio de jeux vidéo FoxNext. Déplacer Hulu au sein de la même division que Disney + et ESPN + devrait aider à mieux intégrer les plates-formes de streaming et à se lier plus facilement aux chaînes de télévision de Disney.

Que pensez-vous du départ du PDG de Hulu?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.