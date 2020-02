Le père de Meghan Markle admet ce mensonge majeur

Que vous sympathisiez avec Meghan, la duchesse de Sussex et la décision du prince Harry de prendre du recul ou non, une chose est claire: une grande partie de la raison pour laquelle ils le font est à cause des médias. Depuis le début de leur relation, le couple a été pourchassé par des paparazzis et a été examiné de près.

Compte tenu de cette lutte, il est encore plus choquant d’entendre ce que le père de Meghan a récemment admis. Tout le monde s’attend à ce que la presse à sensation soit parfois injuste, mais qu’un membre de la famille y participe? Pas étonnant que la relation de Meghan avec son père, Thomas Markle, soit si difficile.

Les problèmes de Meghan Markle avec son père remontent à loin

Meghan Markle visite le château d’Édimbourg le 13 février 2018 à Édimbourg, en Écosse | Max Mumby / Indigo / .

Les parents de Meghan ont divorcé quand elle avait six ans. Il semble que son père ait été impliqué pendant son enfance et à l’université, mais depuis ce temps, quelque chose s’est avéré gâcher la relation.

Ses demi-frères et sœurs l’ont accusée d’avoir abandonné la famille, en particulier lorsque leur père a déclaré faillite en 2016, mais d’autres sources affirment qu’elle l’a beaucoup soutenu au fil des ans et payé un certain nombre de ses factures.

Markle a été très ouvert avec les médias depuis le début de la relation de sa fille avec le prince Harry, parfois d’une manière qui semble cruelle. Il a même donné à la presse une lettre sincère qu’elle lui avait écrite, le priant de cesser de parler aux médias et de dire des choses fausses. Il a décidé de se défendre en laissant le monde lire la lettre, une décision qui a profondément blessé Meghan.

Thomas Markle a commencé à exploiter la renommée de Meghan Markle avant le mariage

Juste avant le mariage du couple, des photos de Markle ont été publiées. Ils l’ont montré en train de préparer le mariage, de se mettre en costume, de soulever des poids et de lire des livres sur l’Angleterre. C’auraient juste été de jolies photos, mais la vérité est sortie.

Un journal britannique a obtenu des images de sécurité montrant qu’il travaillait avec le photographe pour mettre en place les images. Au lieu de jeter un coup d’œil à un père aimant se préparant pour le mariage de sa fille, cela ressemblait maintenant à un chien publicitaire exploitant une opportunité d’être vu.

La demi-sœur de Meghan, Samantha Markle, a admis qu’elle l’avait encouragé à mettre en scène les photos pour lutter contre la mauvaise presse qu’il recevait, mais elle a insisté sur le fait qu’il n’était pas payé pour elles.

Thomas Markle a admis la vérité

Récemment, Markle est apparu dans un documentaire, donnant son côté de sa relation avec sa fille. L’une des choses qu’il a abordées était les images infâmes.

Markle a admis les avoir mis en scène et qu’ils étaient une denrée précieuse. Il a même avoué avoir menti au prince Harry à propos de l’incident, bien qu’il ait dit qu’il n’en était pas fier.

Il n’est peut-être pas fier de mentir à ce sujet, mais il semble penser que cela en valait la peine. Non seulement il a obtenu de l’argent en vendant les images à l’origine, mais il continue d’en tirer profit chaque fois qu’elles sont utilisées. “La réalité est que ces images se vendront pour toujours”, a-t-il déclaré.

Dans un commentaire sourd du documentaire, Markle a accusé le couple de démissionner de leurs devoirs royaux «pour de l’argent». Il a même affirmé que leur décision était embarrassante pour lui. Apparemment, il n’a pas passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu’il a fait pour l’argent et à la façon dont cela a pu les embarrasser.

Il semble peu probable que Meghan et son père parviennent à réparer leur relation à ce stade. Même si elle lui a demandé d’arrêter, il continue de parler d’elle à la presse. Il peut même témoigner contre elle devant le tribunal. Il ne pense pas que sa célèbre fille l’ait traité équitablement, mais il ne semble pas qu’il ait une très bonne idée de ce qui est et de ce qui ne va pas.