Le père de Meghan Markle pense ridiculement qu’il est comme la princesse Diana

Meghan, la duchesse de Sussex et son mari le prince Harry traversent actuellement une transition difficile. Il doit être extrêmement difficile pour eux de quitter leur maison et leur famille et de recommencer dans un nouveau pays avec un petit bébé.

Bien sûr, ils sont célèbres et riches, donc cette période difficile sera plus facile pour eux que pour le Joe moyen, mais quand même. Ils traversent clairement quelque chose en ce moment. Cependant, le père de Meghan, Thomas Markle, fait cela à son sujet. Au lieu de se demander comment va sa fille en ces temps difficiles, il fait savoir aux gens qu’il est la vraie victime ici.

Thomas Markle pense vraiment qu’il peut être comparé à la princesse Diana

La princesse Diana | David Levenson / .

Princesse, Diana a souvent été qualifiée de femme la plus photographiée au monde. Elle était constamment traquée par des paparazzis. Sa popularité est devenue une lourde charge à porter, et ses jeunes fils ont également ressenti le fardeau.

Le prince Harry a dit à l’âge adulte à quel point le traitement de sa mère était terrible. Il est en désaccord avec les tabloïds depuis que sa relation avec Meghan est devenue publique. Les attaques de tabloïdes vicieuses peuvent être l’une des raisons pour lesquelles Meghan et le prince Harry se déplacent.

Dans une récente interview, le père éloigné de Meghan a osé comparer l’examen minutieux auquel il était confronté à ce que la princesse Diana a traversé. Selon Markle, il a été tellement traqué par les médias que son gendre devrait s’inquiéter pour lui.

“Harry, sachant ce que sa mère a traversé, devrait être vraiment préoccupé par ce qui m’arrive”, a déclaré Markle.

Meghan Markle n’a pas parlé à son père Thomas Markle depuis avant le mariage

L’idée que Markle soit confrontée à autant d’attention médiatique que la princesse Diana est absurde. En fait, il fabrique le peu d’attention qu’il reçoit.

Il a récemment admis avoir mis en scène des photos de lui-même prétendument prises par des paparazzis quelques jours avant le mariage. Son motif? Argent. “La réalité est que ces images se vendront pour toujours.”

Il n’a pas fini par assister au mariage royal. Markle a subi une crise cardiaque peu de temps avant l’événement. La dernière fois qu’il a parlé à Meghan, c’était quand il lui disait qu’il ne pourrait pas faire le mariage.

Bien que Markle n’ait pas parlé à sa fille depuis plus d’un an, il prétend connaître les raisons de sa décision de déménager. Il dit que le couple se retire de leur rôle royal «pour l’argent». Il dit que leur comportement est «embarrassant» pour lui.

Les récents commentaires de Thomas Markle ne sont pas surprenants

Il est intéressant de noter que Markle est celui qui a admis avoir fabriqué une embuscade de paparazzis pour de l’argent, mais il pense que Meghan et le prince Harry deviennent gourmands. Markle et Meghan n’ont pas une excellente relation. Bien que le blâme puisse résider des deux côtés, certaines des actions de Markle ont été répréhensibles.

Il était apparemment un père si terrible pour ses deux premiers enfants que son ex-femme, Roslyn Markle, pense que Meghan devrait le supprimer complètement. Elle a déclaré publiquement que Thomas Markle ne devrait pas être autorisé à être grand-parent de Baby Archie.

Roslyn Markle n’est pas la mère de Meghan. Elle a divorcé de Thomas Markle dans les années 1970, avant de se réunir avec la maman de Meghan. Donc ça dit quelque chose qu’elle défend Baby Archie quand ils ne sont pas liés techniquement. Elle est tellement convaincue par cela qu’elle a rendu public ses préoccupations.

Markle n’est peut-être pas un grand père. Il n’est peut-être pas non plus un arrière-grand-père. Mais Meghan et le prince Harry se portent très bien sans lui.

La famille royale a intensifié ses efforts par le passé. Le prince Charles a même accompagné Meghan dans l’allée en l’absence de son père. Et surtout, le prince Harry et Meghan se soutiennent mutuellement.