Le père de Michael Douglas quitte sa famille sans l’essentiel de sa fortune

L’acteur disparu Kirk Douglas Il a alloué 80% de toute sa fortune à des œuvres caritatives, laissant un petit pourcentage à sa famille.

Il ressortait de son patrimoine dont il planait le 61 millions de dollars, a alloué 50 millions à son organisme de bienfaisance, la Fondation Douglas.

L’acteur, qui était la dernière star de l’âge d’or d’Hollywood, a perdu la vie au 103 ans de l’âge et laissé en héritage une fortune de plusieurs millions de dollars dont il a consacré beaucoup à la charité, seulement 10% seraient mis à la disposition de sa famille.

C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a vécu bien dans son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. La vie de Kirk était bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope de renom qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix à la planète. Permettez-moi de terminer avec les paroles que je lui ai dites lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vraies. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils. #KirkDouglas

La fondation du légendaire acteur il visait à aider ceux qui autrement ne pourraient pas s’aider eux-mêmes. ”

Outre “l’amélioration de l’éducation, de la santé, la promotion du bien-être et, surtout, le développement de nouvelles opportunités pour les enfants qui ont notre avenir entre les mains”, telle est la mission décrite sur le site de la fondation.

Selon le journal Mirror, qui a également révélé certains bénéficiaires de fortune parmi lesquels l’Université du Saint-Laurent, où une bourse pour étudiants minoritaires et défavorisés est financée; le théâtre Kirk Douglas à Culver City; Hôpital pour enfants de Los Angeles et temple Westwood Sinai, qui abrite le Kirk and Anne Douglas Children’s Centre. De plus, il n’a pas été révélé où iraient les 11 millions de dollars restants.

Après la diffusion de ces informations, de nombreux commentaires sur la décision de l’acteur disparu ont été remis en cause, car Michael Douglas, Le fils de l’acteur ne jouira pas des nombreux atouts de son père.

Cependant, à son tour, il a été rapporté que son fils, l’acteur Michael Douglas Il possède également un patrimoine important d’environ 300 millions de dollars donc il n’aurait pas grand besoin d’hériter de la fortune de son père, l’acteur.

Il convient de mentionner que Kirk Douglas, au cours de sa carrière artistique de plus de 60 ans, il a participé à plus de 80 films.

Lui et sa femme Anne ils ont été impliqués dans divers projets caritatifs, qui ont impliqué la création de fondations et de généreux dons à des organisations bénéfique.

Il a été nominé trois fois aux Oscars pour ses films “ Champion ” (1949), “ The Bad and the Beautiful ” (1952) et “ Lust for Life ” (1956), mais il a dû se contenter d’un prix honorifique qu’il a reçu en 1996.

