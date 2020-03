Le personnage de Long-Dead revient dans les premières minutes de Walking Dead de cette semaine

Ce dimanche marque le jour que nous savons tous venir depuis très longtemps maintenant: la dernière apparition de Danai Gurira en tant que Michonne sur Les morts qui marchent. Avec les habitués de la série tombant comme des mouches ces dernières années, Gurira était l’un des personnages les plus anciens, mais l’actrice de Black Panther a décidé de l’appeler un jour dans la série.

Les fans se souviendront que Michonne a été aperçue pour la première fois à la fin de la saison 2 avant d’être correctement dévoilée dans la saison 3. Et il semble que son dernier épisode revienne au début de son histoire.

AMC a publié les minutes d’ouverture – enfin, minute et un peu – de l’épisode 13 de la saison 10, intitulé “Ce que nous devenons”, et elles prennent une tournure surprenante par rapport à ce à quoi vous pourriez vous attendre. Le clip commence par replonger dans le passé et nous rappelle comment Michonne a été présentée – une guerrière solitaire flanquée de ses «animaux de compagnie». De plus, grâce à des images d’archives, il ramène un personnage mort depuis longtemps sous la forme d’Andrea.

Les images utilisées nous indiquent que cela se déroule pendant la finale de la saison 2. Andrea a été coupée du reste du groupe lorsqu’ils quittaient la ferme Greene et s’est retrouvée poursuivie par des marcheurs. Elle a cependant été secourue par Michonne, menant le personnage à rejoindre le joyeux groupe de Rick Grimes. Pourtant, dans un jeu curieux sur des événements établis, ce clip voit Michonne ignorer froidement la femme dans le besoin et s’éloigner, alors que nous entendons la pauvre Andrea déchirée en lambeaux.

Cliquer pour agrandir

Ce n’est pas tout à fait clair ce que nous assistons ici. Est-ce une séquence de rêve ou une hallucination, ou l’épisode plongera-t-il de manière inattendue dans une chronologie alternative? Sur le plan thématique, au moins, cela nous dit que la dernière heure de Michonne réfléchira sur le mandat TWD de l’héroïne et reconnaîtra l’impact qu’elle a eu sur la série et la vie des autres personnages. Ce sera sûrement un autre épisode d’adieu doux-amer dans une franchise qui en a déjà plein.

La bonne nouvelle est que Gurira serait de retour pour les films TWD d’Andrew Lincoln. Mais c’est certainement son chant du cygne sur la série elle-même. Alors ne manquez pas Les morts qui marchent quand il revient ce dimanche sur AMC.