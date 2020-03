Le personnage de Ray Winstone Black Widow a une connexion avec Avengers – / Film

Marvel Studios » Veuve noire a été retardée indéfiniment en raison du coronavirus, mais cela ne signifie pas que la passion a diminué pour les fans qui recherchent un film solo de Natasha Romanoff depuis des années. Maintenant, un détail sur l’un des personnages de soutien du film a fait son chemin en ligne, et il se trouve que le Ray Winstone Le personnage de Black Widow a un lien avec le film révolutionnaire de 2012 de Joss Whedon, The Avengers.

Plusieurs sites citent un compte Twitter appelé Marvel Studios News, qui diffuse les informations sur le rôle de l’acteur Ray Winstone dans le film. Apparemment, le prochain numéro d’Empire Magazine, qui a pour vedette Scarlett Johansson sur la couverture de Black Widow, présente une révélation sur le personnage de l’acteur disparu dans le nouveau film. Nous n’avons pas encore vu l’histoire d’Empire Magazine de nos propres yeux (elle n’est pas en ligne à ce jour), alors prenez tout cela avec un grain de sel pour l’instant. Mais en supposant que l’histoire soit vraie, Winstone jouera un personnage nommé Dreykov. Il est évidemment le chef de la salle rouge, l’installation de lavage de cerveau soviétique où Natasha Romanoff a reçu sa formation d’assassin.

Mais ce n’est pas tout. Natasha et Dreykov semblent s’être croisés auparavant – du moins, selon Loki lors de cette scène d’interrogatoire dans The Avengers. Écoutez attentivement:

Lorsque Black Widow dit à Loki qu’elle veut effacer le rouge dans son registre, il répond: «Pouvez-vous effacer autant de rouge? La fille de Dreykov… São Paolo… l’incendie de l’hôpital… Barton m’a tout dit. » Il s’avère qu’elle joue Loki afin d’extraire des informations, mais puisque Clint Barton (alias Hawkeye) était sous contrôle mental à l’époque, il n’y a rien ici pour suggérer que le personnage donnerait à Loki de mauvaises informations sur le passé de Natasha.

Ce qui nous ramène à Black Widow. Ce film se déroule entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, lorsque Natasha revient à ses racines et renoue avec son ancienne famille. Si elle était responsable de la mort de la fille d’une figure d’autorité soviétique de haut rang, vous pouvez parier que ce personnage nourrira une rancune sérieuse. Je ne m’attends pas à ce que Winstone joue un rôle énorme dans le film, mais une combinaison de pathos et de physique le fera se démarquer un peu des autres méchants de bas niveau de Marvel, qui sont (avouons-le) souvent assez oubliables.

Je me demande si Joss Whedon savait quand il a écrit cette ligne sur la fille de Dreykov qu’il plantait une graine pour un gain qui serait exploré dans un autre film huit ans plus tard. (En supposant que Black Widow est sorti en 2020, c’est-à-dire.)

