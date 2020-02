Le personnage emblématique de “ Sex and the City ” de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, a presque été joué par quelqu’un d’autre

Pour de nombreuses femmes, Carrie Bradshaw a changé leur façon de voir les choses. De son style à sa vie amoureuse, en passant par son groupe d’amis très unis, Carrie a été la «it girl» entre 1998 et 2004.

Sarah Jessica Parker a joué Carrie dans l’émission télévisée à succès Sex and the City sur HBO pendant six ans, ainsi que deux films de suivi, et a donné vie à chaque scène dans laquelle elle était. Mais il s’avère que Parker n’était pas exactement le premier choix pour le rôle emblématique. Cet honneur est allé à une autre femme qui a participé à sa foire de succès massifs.

«Sex and the City» a transformé Sarah Jessica Parker en un nom familier

Entre 1982 et 1983, SJP est apparu dans 20 épisodes de Square Pegs. En 1984, elle a joué Rusty dans un petit film intitulé Footloose. Au début des années 90, Parker jouait aux côtés de Johnny Depp, Mia Farrow et Bette Midler. Mais c’est ce qui est venu ensuite qui a mis la jeune actrice sur la carte. Presque immédiatement, Sex and the City est devenu un énorme succès et les femmes voulaient être parmi les amis de Carrie Bradshaw.

Lorsque Sex and the City a fait ses débuts en 1998, Sarah Jessica Parker était déjà dans le show-business depuis près de 20 ans. Parker a décroché son premier crédit nommé en 1980 lorsqu’elle est apparue dans l’émission pour enfants de longue date 3-2-1 Contact.

Il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que SJP en tant que protagoniste de HBO, mais il s’avère que l’actrice n’était pas sûre au départ qu’elle était intéressée par le rôle. Parker avait des inquiétudes au sujet de la bouche potty et de la conquête sexuelle de son personnage et a par conséquent insisté sur quelques changements dans le spectacle.

Une autre actrice aurait pu avoir le rôle

Dana Delany | David Livingston / .

Avec le recul, il semble fou que quiconque refuse un rôle dans Sex and the City. L’émission est un classique de la télévision. Mais lors d’une interview en 2015 sur l’émission Today, l’actrice de Hand of God Dana Delaney a révélé que le rôle aurait pu être le sien.

Aujourd’hui, l’animatrice Hoda Kotb a demandé à l’actrice de se voir offrir les premiers dibs pour jouer le personnage emblématique. Delaney a souri et a dit aux animateurs que la série n’était même pas un script quand on lui a offert le rôle. Elle dit à l’époque qu’elle était amie avec le créateur de la série Darren Star, mais a refusé le travail parce qu’elle “venait de faire tellement de films sur le sexe” et a dit qu’elle ne pouvait tout simplement pas en faire un autre.

Les choses semblaient bien se passer pour Delaney. Alors que Sex and the City était en ondes, Delaney était occupé à exprimer un autre personnage emblématique, Lois Lane, dans Superman: The Animated Series. Et qui pourrait oublier Delaney en tant que Katherine Mayfair dans Desperate Housewives? L’actrice a également joué dans Body of Proof et plus récemment Hand of God et The Code.

Dana Delaney n’était pas la seule actrice à manquer le rôle

Il semble que le directeur de casting de Sex and the City avait beaucoup d’options intéressantes en matière de casting. Bien que Parker ait finalement endossé le rôle, la star de Girlfriend’s Guide of Divorce, Lisa Edelstein, a récemment révélé qu’elle avait presque aussi joué le rôle.

En 2016, Edelstein a déclaré à Access Hollywood Live! qu’elle était si près de décrocher la pièce qu’elle avait même un contrat. Elle a dit qu’en fin de compte, il s’agissait de savoir si Parker avait décidé ou non de jouer le rôle. Parker l’a fait et Edelstein a dit qu’elle ne pouvait même pas regarder l’émission pendant qu’elle était à l’antenne parce que c’était «trop douloureux».

Ironiquement, Edelstein a partagé la vedette aux côtés de Delany sur Superman exprimant Mercy Graves. Elle a également joué dans le drame médical à succès House et son propre spectacle, Girlfriend’s Guide to Divorce.