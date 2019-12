Le personnage MCU joué par 3 acteurs différents | Screen Rant

L'univers cinématographique Marvel a dû refondre certains de ses acteurs, mais à part Hulk et Rhodey / War Machine, aucun d'entre eux n'a été de grands personnages ou récurrents. D'autres, cependant, n'étaient pas exactement refondus, mais ont eu la chance d'être interprétés par trois acteurs différents. Le MCU a commencé en 2008 avec Iron Man de Jon Favreau, qui a ouvert la voie au reste des héros et a jeté les bases des Avengers et plus encore.

Iron Man a présenté le public à Tony Stark (Robert Downey Jr), chef de Stark Industries dont la vie d'excès et de fête a radicalement changé après avoir été kidnappée et presque mourante. Les téléspectateurs ont jeté un coup d'œil à la vie et à l'histoire de Tony et ont appris que ses parents sont morts dans un accident de voiture à l'âge de 21 ans. Son père, Howard Stark, est une figure importante du MCU car il est l'un des co-fondateurs du SHIELD, et sa première apparition dans cet univers connecté était sur une photographie du premier film solo d'Iron Man.

Howard Stark est apparu quelques fois de plus dans le MCU, non seulement dans les films d'Iron Man, mais aussi dans d'autres, sautant même sur le petit écran de l'agent Carter. Cependant, le Howard Stark vu dans Iron Man n'était pas le même dans les films et séries suivants.

Au début d'Iron Man, un diaporama donne aux téléspectateurs un résumé de la vie de Tony Stark, y compris évidemment la mort de ses parents. Le Howard Stark brièvement vu dans cette présentation est joué par Gerald Sanders. Le personnage a ensuite été joué par John Slattery dans Iron Man 2, apparaissant dans un message enregistré laissé à son fils. Un an plus tard, Dominic Cooper a interprété un jeune Howard Stark dans Captain America: The First Avenger, où les téléspectateurs ont appris qu'il était impliqué dans le projet Super Soldier qui a transformé Steve Rogers en Captain America. Cooper a repris son rôle dans l'agent Marvel One-Shot Carter et plus tard dans la série du même nom. Il est également apparu sur le grand écran une fois de plus dans Captain America: The Winter Soldier, mais seulement en tant que photographie dans un journal.

Slattery a de nouveau joué le rôle dans Ant-Man lors d'une scène de flash-back dans laquelle il a vu Han Pym démissionner du S.H.I.E.L.D. après avoir découvert qu'ils essayaient de reproduire les particules Pym sans consentement. Il est apparu une fois de plus dans Captain America: Civil War, où il a été révélé que le soldat de l'hiver était derrière le meurtre de Howard et Maria Stark, et ce n'était pas du tout un accident de voiture. Enfin, Slattery est apparu sous le nom de Howard Stark une fois de plus dans Avengers: Fin de partie, lorsque Captain America et Tony Stark sont retournés dans les années 1970 pour récupérer le Tesseract et plus de particules Pym. Cette dernière apparition a été la plus émouvante et la plus significative car elle a mis fin à la relation fragile de Tony avec son père, et il a eu la chance de le remercier pour tout.

