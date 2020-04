Le personnage surprise de Don Cheadle révélé dans Space Jam 2

Si la pandémie actuelle du nouveau coronavirus (Covid-19) le permet, l’année prochaine la suite très attendue de Space Jam sera publiée, qui mettra en vedette la star américaine du basket-ball, Lebron James, ainsi que le fou Looney Tunes. Parmi les acteurs qui participeront également à Space Jam 2, figure le MCU Don Cheadle récemment sorti. Son personnage était surprise, mais Un acteur extérieur au projet a révélé l’importance de son rôle. La surprise est allée en enfer.

Jusqu’à présent, le rôle que Don Cheadle utiliserait dans Space Jam 2 était un mystère. Cependant, son ami, l’acteur Paul Scheer (The League) a dû arriver pour ruiner l’énorme surprise qu’ils nous réservaient. C’est la preuve que nous ne pouvons faire confiance à personne. Cheadle était à l’origine censé remplacer Bill Murray, comme Bill Murray dans Space Jam (1996). Mais dans une tournure inattendue de l’histoire, Cheadle sera un personnage complètement différent.

“En fait, Don Cheadle, avec qui je fais Black Monday, est le méchant de Space Jam2, et il a dit que LeBron est vraiment cool”, a révélé Scheer dans une interview à Cinema Blend. “[Lebron] C’était aussi génial à Trainwreck. “

Space Jam 2 reste un mystère, bien qu’il ait été précédemment révélé que les Looney Toones ne seront pas les seuls personnages fictifs du film, mais seront également ajoutés. Pennywise, The Mask, Joker, Voldemort et The Witch of the Wizard of Oz.

Space Jam 2, qui sera réalisé par Malcolm D. Lee et produit par Ryan Coogler, devrait premières le 16 juillet 2021. Le casting comprend également Sonequa Martin-Green.

