Le petit ami de Caroline Flack brise le silence après son départ

Le départ de Caroline Flack, ancienne présentatrice de télévision britannique de l’émission “Love Island” est récent, et son petit ami bien-aimé a partagé avant tout que son cœur se brisait alors que les critiques augmentaient de la part de certains médias.

Caroline, 40 ans, a été retrouvée morte le 15 février à son domicile de Londres, selon l’un des avocats de la famille.

Flack a présenté la célèbre émission de téléréalité “Love Island” depuis 2015 qui était son lancement avant de démissionner en décembre pour avoir été accusé de agresser son petit ami Lewis Burton, 27 ans.

Bien qu’il ait nié l’accusation, un tel événement devrait être jugé le mois prochain, et il n’a pas non plus pas de contact avec Burton même sans vouloir continuer ce procès.

Ces derniers mois, le présentateur avait été au centre de l’attention dans plusieurs nouvelles négatives et était soumis au contrôle des réseaux sociaux pour l’accusation d’agression, ainsi qu’aujourd’hui l’histoire de son départ a dominé dans les journaux.

Lewis Burton a publié une belle photo d’eux deux ensemble, où il a exprimé sa douleur et l’amour qu’il ressentait.

Je serai ta voix, bébé, je te promets que je vais poser toutes les questions que tu veux et obtenir toutes les réponses, rien ne te ramènera, mais j’essaierai de te rendre fier chaque jour “, a écrit Lewis.

Actuellement, la sixième saison de “Love Island” est en cours et ITV a déclaré dans un communiqué qu’elle ne diffuserait pas l’édition d’aujourd’hui.

Après une consultation attentive entre les représentants de Caroline et l’équipe de production de ‘Love Island’, et étant donné à quel point nous sommes encore proches de la nouvelle de la mort tragique de Caroline, nous avons décidé de ne pas transmettre ‘Love Island’ ce soir par respect pour la famille de Caroline “, a déclaré ITV dans un communiqué.

ITV a confirmé que le programme reviendrait lundi et comprendrait une hommage à Caroline Ce sera pour toujours dans nos cœurs.

La réalité “L’île de l’amour«Il emmène les candidats dans un paradis tropical où ils doivent s’accoupler ou risquer d’être exilés. Le programme place les jeunes vulnérables sous un examen et des pressions intenses, amplifiés par la couverture générale du programme par les tabloïds et Émissions de télévision

Jusqu’à son arrestation, Flack avait connu une ascension fulgurante dans sa carrière après avoir été coanimateur de programmes pour enfants de la télévision. Elle a également animé les programmes “Je suis une célébrité … Sors-moi d’ici!“Et”Le facteur X“.

La carrière de Caroline s’est encore accrue après avoir remporté le programme “Viens strictement danser“En 2014, et tout en présentant” Love Island “, Flack a fait ses débuts sur la scène du West End en 2018, en jouant Roxie Hart dans la comédie musicale”Chicago“.

Son départ a suscité des hommages d’autres présentateurs de télévision et critique de son traitement par les médias. Le tabloïd Sun, par exemple, éléments négatifs supprimés sur ses réseaux sociaux et des pages à son sujet peu après l’annonce de la tragédie.

L’agent de talent Jonathan Shalit Il a déclaré à la radio de la BBC que Flack avait reçu “plus de presse négative qu’un terroriste ou un pédophile” pendant son procès.

Ces personnes sont peut-être célèbres, mais ce sont toujours des personnes vulnérables “, a déclaré Shalit.

Dimanche soir, une pétition en ligne appelant à une enquête du gouvernement sur “les pratiques et politiques des principales organisations de médias et des plateformes de médias sociaux dans leurs efforts pour protéger les membres du public contre le mal” avait obtenu plus de 191 000 signatures.

Il Service des procureurs de la Couronne a également été critiqué pour continuer le procès face à l’opposition de Burton, notamment de la part de la société de gestion Flack.

Le CPS devrait se voir aujourd’hui et voir comment il a mené un procès qui non seulement manquait de mérite mais n’était pas dans l’intérêt public “, a déclaré Francis Ridley de Money Talent Management.

