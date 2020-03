Le petit ami de Rocío Flores commente pour la première fois son temps dans ‘Survivors 2020’: “Je suis toujours avec elle”

Rocío Flores est l’un des nominés de cette semaine dans ‘Survivors 2020», bien qu’elle ait été beaucoup plus calme sur l’île depuis qu’elle a changé d’équipe au Gala 2. La fille d’Antonio David Flores s’est débarrassée des discussions qu’elle a eues avec Antonio Pavón et Yiya maintenant qu’elle fait partie du groupe des mortels. Malgré cela, la survivante ne peut s’empêcher de se souvenir de ce qu’elle a laissé en Espagne et Lorsque Jorge Javier Vázquez a demandé à qui je manquais le plus, Flores n’a pas douté un instant: “Mon petit-ami me manque beaucoup“, a avoué le participant de réalité.

Rocío Flores avec son petit ami, Manuel Bedmar

Dans cette situation, ‘Save me’ a contacté Manuel Bedmar, le petit ami de Rocío, pour obtenir son opinion sur le concours que son partenaire organise. Le jeune homme n’a pas voulu entrer dans les détails, mais il a clairement indiqué qu’il soutenait pleinement son partenaire et qu’il était “fier” d’elle d’avoir réalisé ses rêves, puisque Rocío était très excité de participer au programme de survie: “Si c’est ton illusion, je suis toujours avec elle”, a déclaré le jeune homme. dans sa brève interview avec l’espace présenté par Jorge Javier Vázquez.

Sur le plateau, il écoutait la conversation Antonio David Flores, très heureux du soutien que sa fille reçoit de son partenaire. Le Tertullien de «Save Me» a été surpris que le jeune homme ait accepté de faire ces petites déclarations à la télévision pour la première fois, un geste très généreux envers le père de Rocío Flores. Comme l’a commenté l’ancien concurrent de «GH VIP 7», le couple est en couple depuis trois ans et ils ont tous les deux le même âge, 23 ans.

“Merci d’être aussi généreux que vous.”

Profitant des premières déclarations officielles de Manuel à la télévision, Antonio David Flores a voulu dédier quelques belles paroles à son gendre, dont il n’avait jamais parlé auparavant dans aucun programme: “Il a été très généreux en entrant, c’est un enfant extraordinaire, également sa famille, aime beaucoup Rocío et est très consciente d’elle. Merci d’être aussi généreux que vous “, a-t-il conclu en lui envoyant un baiser.

.