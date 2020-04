Le pétrole américain est en chute libre

Mexico.- Face aux revendications des grands et moyens entrepreneurs qui critiquent les mesures nulles pour atténuer la crise économique par Covid-19, le gouvernement fédéral a annoncé qu’avant la fin du mois de mai, deux millions de petites entreprises familiales de l’économie formelle et informelle auront accès à des crédits de 25 000 pesos pour atténuer les effets de Covid 19 et réactiver l’économie. Les chauffeurs de taxi seront inclus.

Le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé ce qui précède à la lumière des déclarations qu’il reçoit via les médias et les réseaux sociaux de certaines grandes et moyennes entreprises “qui disposent des ressources pour atténuer la crise”, a-t-il déclaré. soutenez plutôt ceux qui en ont le moins.

Il a expliqué avoir décidé de cette stratégie car les entreprises familiales de l’économie formelle et informelle ont répondu à l’appel à ne pas recruter leur personnel au début de la crise sanitaire car, en plus d’encourager le maintien dans l’emploi, de nouveaux emplois sont générés. Avant, a-t-il dit, il a été décidé de soutenir les grandes entreprises et le pays est devenu plus endetté.

Lors de la conférence de presse du matin au Palais national, il a déclaré que le premier million de bénéficiaires avait déjà été sélectionné. Désormais, la dispersion se fera par le biais de succursales bancaires qui effectueront les dépôts correspondants dans leurs comptes bancaires afin de maintenir une distance saine entre la population et de ne pas l’exposer à une contagion.

À ce sujet, la directrice de l’IMSS, Zoé Robledo, a expliqué que les crédits seront initialement accordés aux employeurs qui n’ont pas licencié ou réduit leur personnel au cours du premier trimestre et jusqu’au 15 avril.

Zoé Robledo a indiqué que jusqu’à présent 645 000 102 employeurs et petites entreprises employant de 1 à 5 personnes ont été identifiés, soit 505 000 660; ceux qui emploient de 5 à 10, c’est un total de 74 mille 708, de 10 à 50 au moins 55 mille 130 et plus de 50 ouvriers 9 mille 604 ouvriers.

Il a ajouté que ceux qui acceptent le crédit doivent entrer l’adresse électronique www.imss.gob.mx

Les candidats doivent entrer dans le registre fédéral des contribuables (RFC) et remplir une demande avec des informations générales et le numéro d’un compte bancaire, dans lequel ils effectueront le dépôt.

Avec cela, le ministère de l’Économie (SE) transférera des informations aux banques pour le déblocage des fonds. Les fonds à verser jusqu’au quatrième mois après l’ouverture avec un taux d’intérêt de 6,1 à 10%, bien en deçà des intérêts facturés par les banques, seront dispersés via des comptes électroniques. Ce sera la SE qui assurera le suivi du recouvrement des prêts au parquet, a expliqué le responsable.

