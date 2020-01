Le phénomène viral “Estefanía!” de «L’île des tentations» se faufile dans «La fourmilière»

Le succès de «L’île des tentations», l’émission de téléréalité produite par Quartz et présentée par Mónica Naranjo, est allée bien au-delà de ce que tout le monde attendait. L’espace obtient des notes élevées, à Cuatro et Telecinco, générant également des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux dans chacune de ses émissions. La réalité est devenue la véritable révélation de la saison et la preuve en est que la réaction d’un des candidats est devenue virale en voyant les images de son partenaire infidèle dans la dernière livraison de l’espace.

Pablo Motos, Christofer et Fani («L’île des tentations»)

Le 23 janvier, Telecinco a offert en prime time le chapitre attendu de «L’île des tentations» dans lequel Christofer Guzmán a vu Fani, une fille avec laquelle il avait une relation de sept ans, s’embrasser avec un autre garçon. Cela prouvait que ce qui les unissait était plus qu’un baiser et que le lien entre eux était plus évident, alors il n’a pas résisté à la pression et a choisi de s’enfuir de la plage en criant le nom de sa petite amie. “Estefaníaaaaa!”, A-t-il dit alors qu’un groupe de rédacteurs de la réalité suivait. Un cri qui est devenu viral et qu’il y en a peu qui ont transformé le nom de la fille en une phrase virale.

De cette façon, le même jeudi que le moment attendu mettant en vedette Christofer a été diffusé, le soi-disant “# EstefaníaChallenge” a été créé sur les réseaux sociaux, un défi qui consiste à crier le célèbre nom dans n’importe quel lieu public. Ainsi, ces derniers jours, peu de personnes ont entendu les cris dans les rues ou les magasins. Mais la chose n’était pas là et que lors de la remise des Goya 2020 Awards qui a eu lieu le samedi 25 janvier, quelques secondes avant de donner le nom du vainqueur à la catégorie Meilleure actrice principale, quelqu’un a crié “Estefanía!”, un cri qui a été reproduit dans le Gala 2 de ‘OT 2020’ Lorsque Roberto Leal a parlé à Nia et qu’une personne qui était venue sur le plateau a également décidé de le faire, laissant la fille totalement choquée et inquiète, qui ne comprenait rien.

C’était le moment

Aussi, le phénomène viral a également atteint le programme de «La fourmilière». Dans l’émission de l’espace du 27 janvier sur Antena 3 qui mettait en vedette les acteurs Luis Tosary Anna Castillo pour promouvoir son dernier film “Adú” a également entendu l’expression. Les invités ont participé à un jeu dans lequel ils devaient deviner quel animal sortait de l’écran derrière eux à travers les sons émis par le public. Juste au moment où les gens ont essayé d’imiter le son d’une girafe, l’une des fourmis qui étoiles dans l’espace a fait la fameuse réaction: “Estefanía!”. mais il y avait la plaisanterie puisque ni Luis Tosar ni Anna Castillo ne l’ont remarqué et ont continué le jeu comme si de rien.

