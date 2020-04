Le photographe capture deux pingouins regardant l’horizon. Ils réfléchissaient

Les petits animaux se consolaient

Les humains ont toujours rapporté que l’intelligence et les émotions sont presque exclusives à la race humaine. Cependant, de nombreux animaux ont des comportements ou des sentiments très similaires aux nôtres, ou même plus.



Pour Tobias Baumgaertner, c’est très réel, car je capture quelques pingouins dans un moment de «réflexion».

Le photographe australien a déclaré que les deux animaux avaient perdu leur partenaire et ils regarderaient l’horizon réfléchi ou résigné à ce qu’ils avaient autrefois.

Tobias a posté les images avec un message sur son compte Instagram:

“Dans des moments comme celui-ci, les vraiment chanceux sont ceux qui peuvent être avec la personne / les personnes qu’ils aiment le plus. J’ai capturé ce moment il y a environ un an. Ces deux pingouins perchés sur un rocher surplombant l’horizon de Melbourne. Ils étaient là pendant des heures, à planer, à regarder les lumières vives de l’horizon et de l’océan. “

«Un volontaire s’est approché de moi et m’a dit que la femme blanche était une vieille femme qui avait perdu son partenaire et apparemment le plus jeune homme de gauche aussi. Depuis lors, ils se rencontrent régulièrement pour se consoler et rester ensemble pendant des heures en regardant les lumières dansantes de la ville voisine ».

«J’ai passé 3 nuits complètes avec cette colonie de pingouins jusqu’à ce que je puisse obtenir cette image. Entre ne pas pouvoir ou ne pas être autorisé à utiliser les lumières et les petits pingouins qui se déplacent continuellement, se frottant les nageoires et se nettoyant, il était très difficile de tirer, mais j’ai eu de la chance dans un beau moment. J’espère que vous apprécierez ce moment autant que moi », conclut-il.

La photo a été prise en 2019 mais Tobias pense que aujourd’hui, il s’intègre davantage dans notre société.

“La douleur les a réunis. Je suppose que parfois vous trouvez l’amour quand vous vous y attendez le moins“

Notre planète nous réserve de nombreuses leçons et nous devons les comprendre. Partagez ce couple avec vos proches. Ils nous montrent de la force en ces temps.