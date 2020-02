Le photographe capture la photo parfaite d’un pygargue à tête blanche survolant un lac

Vidéo | L’aigle survole le lac et son reflet crée une photo d’une parfaite symétrie.

Le modèle de cette incroyable séance photo s’appelle Bruce et est un pygargue à tête blanche. Le photographe, Steve Biro se consacre à la prise de portraits de pygargues à tête blanche pendant une longue période et dans ce cas particulier, il s’est concentré entièrement sur Bruce.

Dans son compte Facebook, il a publié une vidéo qui compte déjà plus de 300 000 vues et un peu plus de 1900 interactions en plus de centaines de commentaires.

Biro a commencé à se consacrer à la photographie il y a une décennie, lorsqu’il a rencontré Bruce alors qu’il prenait des photos au Canadian Raptor Conservatory en Ontario.

Dans une interview à la BBC, il a déclaré:“L’image est parfaite, les deux ailes touchent l’eau.”

Biro avait bien l’intention de prendre une photo de Bruce en survolant l’eau. Cependant, à ce moment, il s’est rendu compte que Bruce n’était pas très heureux à l’endroit où il avait été placé.

Bien sûr, il n’a pas résisté à la tentation de prendre une photo pendant que Bruce survolait le lac et le cliché était vraiment incroyable.

“Je savais que c’était une excellente image quand j’ai vu à quel point c’était équilibré, mais jamais dans mes rêves je ne m’attends à une reconnaissance de cette ampleur.”

