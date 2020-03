Le PIB du Mexique pourrait chuter de 5,7%

Mexico.— Après 16 mois de déclin de l’activité industrielle, le directeur général de l’Institut pour le développement industriel et la croissance économique (IDIC), José Luis de la Cruz, a expliqué les scénarios économiques du pays et présenté les propositions pour éviter la chute qui Il est estimé entre -3 et -5% du produit intérieur brut (PIB) du Mexique d’ici 2020.

Lors d’une conférence de presse en ligne, José Luis de la Cruz, a soutenu que les solutions du gouvernement fédéral, en plus d’éviter les dommages au système productif, qui avaient ralenti, doivent désormais envisager un programme contracyclique complet qui tienne compte des besoins productifs et économiques , travailler sans négliger les problèmes de santé.

Il a averti que si le Mexique chutait de 1% du PIB, cela représenterait une perte pour le pays de 288 milliards de pesos, donc, si un programme pour contenir la chute due à la pandémie n’était pas présenté et si le confinement entre 30 et 45 jours, notamment pour les branches productives qui intègrent les services et les industries, la baisse peut être de (-) 5,7%, a précisé l’expert.

Dans cette présentation, il a souligné que la politique du président Andrés Manuel López Obrador, dont la priorité est de servir les plus pauvres, doit passer par la révision de l’économie politique, la gestion des finances, l’administration publique et budgétaire, qui, pour lutter contre la pauvreté, empêcher le Mexique d’avoir une contraction économique plus importante.

Le directeur de l’IDIC, avec la présence à distance du chef du bureau de la présidence de CONCAMIN, Manuel Pérez Cárdenas, a ajouté que le gouvernement du Mexique doit se conformer aux recommandations de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), la qui appellent des dépenses budgétaires agressives et des investissements publics importants, c’est-à-dire qu’ils recommandent d’investir.

Et est-ce pour que les plus pauvres ne soient pas autant affectés par la crise économique provoquée par la pandémie, le président doit garantir la reconstruction du système économique par l’emploi et pas seulement pour les imprévus “, a déclaré José Luis de la Croix.

Il a souligné que préserver l’emploi et empêcher les entreprises de faire faillite, c’est s’assurer que le Mexique peut se reconstruire rapidement après la chute du secteur productif et le coup à l’économie causé par la pandémie. Il a décrit les scénarios, à la fois l’inertie; se référant à celui actuellement observé dans le pays; Dans ce scénario inertiel, le PIB pourrait chuter de -3,1 avec une perte formelle d’emplois de 615 000 travailleurs, un taux de change d’environ 26 pesos par dollar, la production industrielle chuterait de 4,9%, le taux de chômage serait de 4,4%, l’investissement privé il chuterait de -6,5%, donc l’investissement direct étranger pourrait chuter à 21% et les envois de fonds chuter à près de 19% en raison du scénario global de Covid-19.

Tout en considérant le scénario économique sans programme de réactivation économique et les mesures extrêmes de Covid-19, la réduction du PIB serait de -5,7%, le taux de change serait d’environ 28 pesos par dollar, l’inflation augmenterait jusqu’à 4,8%, l’automne de l’emploi formel dans 875 000 personnes, l’investissement privé -9% et l’investissement étranger direct chuteraient de 38%.

