Le pillage doit être puni comme un crime organisé: sénateur

Mexico.- Le sénateur Salomón Jara Cruz a exhorté les autorités fédérales, étatiques et municipales à coordonner les efforts pour arrêter et traduire devant les juges ceux qui s’organisent pour commettre des vols et des pillages dans des magasins et des magasins libre-service.

Le vice-président du Sénat a souligné que ceux qui cherchent à tirer profit de l’éventualité que traverse notre pays doivent être sanctionnés de plein droit.

“Les vols commis récemment ne sont pas par nécessité ni désespoir, car ils emportent des écrans de télévision, des téléphones portables, des appareils électriques, des vêtements, des cigarettes, des boissons alcoolisées et de la nourriture en libre-service et des dépanneurs dans diverses entités, il s’agit de le crime organisé et à ce titre doit faire l’objet d’une enquête et de sanctions “, a déclaré le législateur d’Oaxaca.

Jara Cruz a souligné que ces actes de viol méritent une détention préventive informelle et que ceux qui organisent et participent à la commission de ce crime peuvent être condamnés à plus de 5 ans de prison.

Il a déclaré que ceux qui prétendent bénéficier de la pandémie de coronavirus, du politicien au criminel ordinaire, provoquant le chaos et la peur, devraient être dénoncés et rejetés par la société.

Il a mentionné que dans ce groupe de personnages “méprisables” se trouvent également des thésauriseurs ou des spéculateurs, qui ont semé ou profité des rumeurs sur les réseaux sociaux pour augmenter les prix de produits tels que le gel antibactérien, les masques faciaux, le papier toilette, l’omelette et l’œuf.

“Le parquet fédéral doit agir rapidement et avec force pour confisquer les produits qui sont thésaurisés et appliquer des amendes de plus de 3 millions de pesos aux sociétés et aux entreprises qui encourent ces pratiques”, a conclu le sénateur Salomon. Jara Cruz.

