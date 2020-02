Le pilote d’origine de l’émission avait une prémisse super bizarre

le

Big Bang Theory a été un succès selon les normes de quiconque. Le spectacle,

qui a duré 12 saisons et accumulé plusieurs victoires aux Emmy, a transformé plusieurs acteurs

en noms de ménage. La série, cependant, n’a presque pas été diffusée. Mandrin

Lorre, célèbre pour sa capacité à créer des sitcoms gagnantes, a produit un

pilote de The Big Bang Theory en 2006, l’année avant le spectacle était

ramassé. Le pilote non diffusé était une bombe avec des réseaux, forçant Lorre à revenir

à la planche à dessin et éventuellement développer la série que les fans connaissent et

aimé. Le pilote original non diffusé montre à quel point la série pourrait être différente

a été.

Penny n’existait pas dans le pilote d’origine

Le pilote d’origine ne comprenait pas du tout Penny. Bien sûr, il y avait un

personnage féminin, mais elle était loin de Penny. Un personnage nommé Katie était

censé servir de Penny, mais sa nature plus sombre et sa propension à prendre

avantage des deux Sheldon

et Leonard ne se sentait pas bien avec les réseaux.

Jim Parsons comme Sheldon Cooper, Johnny Galecki comme Leonard Hofstadter et Kaley Cuoco comme Penny | Monty Brinton / CBS via .

Quand Chuck Lorre a eu une deuxième chance de créer la série,

après que le pilote d’origine n’a pas été ramassé, il a jeté le personnage de Katie,

et a plutôt créé la Penny beaucoup plus douce. Les deux Raj

Koothrappali et Howard Wolowitz ont été ajoutés dans la deuxième incarnation de

la série aussi. Le nouveau casting semblait mieux se fondre, et le spectacle avait un

sensation très différente, conduisant CBS à reprendre le show.

Katie allait vivre avec Leonard et Sheldon

Un peu comme Three’s

Compagnie, les trois étaient censés vivre ensemble. Le plan d’origine

devait avoir Katie en direct avec Sheldon et Leonard après qu’elle soit jetée par elle

petit ami marié. Le duo, qui dans le pilote d’origine, étaient tous deux motivés par

attraction sexuelle, étaient censés inviter Katie à vivre avec eux dans une pièce de rechange

chambre. Vraisemblablement, beaucoup de hijinx devaient en découler.

Le personnage de Katie, interprété par Amanda

Walsh, a été abandonné, et avec lui est allé tout le scénario. Penny remplacée

elle, et alors qu’elle avait récemment rompu avec un petit ami, il n’était pas marié.

Contrairement à Katie, Penny avait son propre appartement et a fait le choix actif de suspendre

avec Sheldon et Leonard. Peut-être la différence la plus importante, cependant,

était le personnage de Sheldon. Au lieu d’être motivé par une attirance sexuelle, Sheldon

est tout à fait ambivalent quant à la beauté de Penny. En fait, le manque de Sheldon de

le désir sexuel pour quiconque est une blague courante dans l’ensemble de la

séries.

La série devait également inclure une femme partenaire de recherche

Raj et Howard ont été ajoutés au casting pendant le pilote diffusé, mais au départ,

Sheldon et Leonard n’étaient pas dans un groupe d’amis réservé aux hommes. Une chercheuse

partenaire nommé Gilda était censé remplir la série. Gilda, qui écran

Rant suggère que c’est une version non polie d’Amy

Farrah Fowler a disparu lors de la première du pilote diffusé.

Gilda, qui était censée être jouée par Iris Bahr, a probablement été jetée

de la série parce qu’elle n’était franchement plus nécessaire. Gilda était supposée

pour servir l’opposé polaire de Katie. Quand le personnage de Katie a été échangé

pour une version plus douce, le rôle de Gilda semblait inutile. Il est également possible que

les showrunners ont décidé que l’ineptie sociale des amis serait plus évidente

sans une amie existante. Dans le pilote diffusé, Penny est le seul principal

personnage féminin. Plus de femmes sont évidemment ajoutées plus tard, mais c’était pour

fins de développement du caractère.