Le pilote positif de la SCB B décroche Thomas Middleditch à la tête

Après avoir vu la fin de sa célèbre comédie HBO Silicon Valley, Thomas Middleditch a trouvé son prochain grand projet dans le rôle principal du futur pilote CBS B Positif du méga producteur du réseau Chuck Lorre, selon The Hollywood Reporter.

Créé par Maman écrivain Marco Pennette, la série suit un père divorcé (Middleditch) qui a besoin d’un donneur de rein, et dans son moment de désespoir, il rencontre Gina, une femme dure de son passé qui propose de donner son rein, et les deux commencent à former un lien improbable qui changera leurs deux vies.

Le personnage de Middleditch, Drew, est décrit comme un «thérapeute qui gagne sa vie en essayant de résoudre les problèmes des autres» et «éduqué, livresque et névrosé» qui manque de compétences sociales. Son ex-femme, Julia, devrait être interprétée par la fréquente collaboratrice de Lorre, Sara Rue (Deux hommes et demi).

Gina, la femme de Drew et ses rêves de reins, devrait être interprétée par Annaleigh Ashford (Maîtres du sexe), avec Vous êtes la pire alun Kether Donahue a également choisi le rôle régulier de Leanne, décrite comme une «fêtarde».

La série sera produite par Lorre et Pennette, avec Warner Bros. TV attaché dans l’un des deux pilotes Lorre aux côtés États-Unis d’Al avec Parker Young (Imposteurs) et Adhir Kalyan (Règles d’engagement). Lorre a actuellement Maman et Jeune Sheldon fixé pour les saisons futures, tout en Bob Hearts Abishola attend une décision de renouvellement.

Middleditch a trouvé son ascension vers la célébrité dans la comédie gagnante aux Emmy Awards de HBO Silicon Valley et a continué à diriger la série animée Disney Channel Penn Zero: héros à temps partiel et figurer dans les apparitions des invités sur Rick et Morty et Bob’s Burgers aux côtés d’autres grandes séries d’animation. La star a également connu une solide carrière sur grand écran au cours des dernières années avec des rôles dans The Final Girls, Captain Underpants: le premier film épique, Godzilla: le roi des monstres et Zombieland: Double Tap.

