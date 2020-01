Le piratage par les fans remasterise et améliore le jeu original de Ghostbusters de NES

Pour ces joueurs NES de la vieille école, vous vous souvenez probablement de Activision chasseurs de fantômes jeu vidéo. Célèbre pour ses graphismes douteux, sa traduction inégale et son gameplay frustrant, si vous avez vu la critique d’AVGN, vous savez à quoi vous attendre. Cependant, tout comme le jeu de 2009, et grâce à un groupe de fans dévoués, il a été remasterisé. Et ce n’est pas seulement dans le département graphique, non plus. C’est en fait jouable!

D’accord, c’est plus un romhack qu’un remaster. NESRocks “The Real Ghostbusters Remastered comme on l’appelle utilise des sprites de la version PAL / japonaise de Les nouveaux Ghostbusters 2 (qui, encore une fois, est supérieur au jeu que les fans nord-américains ont eu lorsque Ghostbusters 2 est sorti), ainsi que la majorité des graphismes en cours de révision. La grande chose est bien sûr le gameplay, qui a été retravaillé et rééquilibré avec de meilleurs contrôles et de nombreuses corrections de bugs.

Vous pouvez vous rendre sur le site Web de NESRocks pour plus d’informations sur le piratage, ainsi que des instructions sur la façon de le mettre en œuvre. Assurez-vous d’avoir une copie originale du jeu lui-même pour éviter les, euh, problèmes juridiques.