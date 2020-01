Le piratage simple de Priyanka Chopra pour un corps éclatant

Priyanka Chopra est une star de renommée mondiale connue pour sa carrière d’actrice, son activisme et sa beauté. Chopra a fait ses débuts dans l’industrie du divertissement en tant que gagnante du concours Miss Monde 2000, où elle représentait son pays natal, l’Inde, il est donc clair que Chopra a toujours été admirée pour son apparence.

Chopra approche bientôt la quarantaine et elle a toujours l’air aussi belle qu’elle l’était il y a de nombreuses années. En tant que tel, de nombreux fans s’interrogent sur sa routine de beauté et sur ce qu’elle fait souvent pour rester impeccable. Lisez la suite pour découvrir des trucs et astuces de Chopra.

La routine de beauté de Priyanka Chopra est inspirée par sa maman

Priyanka Chopra Jonas | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Bien qu’il puisse sembler que Chopra ait toujours été une belle pionnière parmi ses pairs en grandissant, l’actrice a révélé que ce n’était vraiment pas le cas du tout.

«La confiance n’est pas quelque chose avec laquelle je suis née», a-t-elle partagé avec InStyle. “En grandissant, j’étais tout à fait le garçon manqué.”

Cependant, la mère de Chopra a eu une grande influence sur sa vie et l’a aidée à découvrir comment se sentir bien.

Elle a déclaré: «Ma mère était incroyablement glamour. Elle avait toujours une odeur incroyable et se promenait dans un nuage de parfum Dior Poison. J’enviais sa grâce incroyable et comment elle allait si bien. En vieillissant, je suis devenu plus comme ma mère et j’aime être bien organisé. “

Les concours ont également joué un rôle dans la transition de Chopra d’un garçon manqué cool à une femme plus féminine.

Les secrets de Priyanka Chopra pour une peau éclatante

Aujourd’hui, Chopra semble avoir perfectionné sa routine beauté. Elle a une peau impeccable et éclatante, et Chopra a récemment partagé ses secrets avec InStyle.

«Je me sens mieux lorsque ma peau est éclatante et j’ai à peine besoin de maquillage», a-t-elle déclaré. “Chaque fois que je passe une nuit, je mouille sur une crème pour le visage très épaisse comme Obagi Hydrate Luxe et je la laisse comme un masque pendant environ 20 minutes.”

Chopra, qui est ambassadeur mondial d’Obagi, a ajouté: «J’exfolie mon corps au moins deux fois par mois. Je passe cinq minutes à polir ma peau avec un luffa sous la douche, puis après, je mélange une huile hydratante comme l’huile d’argan avec une lotion pour le corps et je vais vraiment en ville masser le mélange dans ma peau. »

De plus, deux fois par mois, elle fait également un traitement à l’huile sur son cuir chevelu d’une manière que sa mère lui a enseignée: «Mélangez un peu d’huile de noix de coco avec une pincée d’huile de ricin et massez-la dans votre cuir chevelu, laissez-la reposer pendant un petit moment , puis shampooing. Elle jure que cela aide vos cheveux à pousser en bonne santé. “

Comment Priyanka Chopra reste en forme

En ce qui concerne la façon dont Chopra reste en forme, elle n’a pas de secrets particuliers. Chopra a dit une fois qu’elle ne suivait pas de régimes stricts puisqu’elle était dotée de bons gènes qui ne lui faisaient pas prendre beaucoup de poids. En conséquence, Chopra mange généralement en fonction de ce qu’elle ressent.

«Je le fais voler par le siège de mon pantalon», a-t-elle expliqué à ELLE US. “Si je sens,” Ughh, j’ai pris quelques kilos “et je me sens dégoûté [myself] Je commence soudain à manger de la salade, des protéines et de la soupe. Sinon, si je me sens en pleine forme, je suis d’accord avec les cheeseburgers et la pizza. »

Chopra ne va pas beaucoup au gym non plus. Cependant, elle aime quand même faire de l’exercice, alors elle fait souvent du yoga ou va en cours de spin.

“Tu sais, je suis paresseux. Je veux profiter du fait que j’ai un bon métabolisme », a déclaré Chopra. «Quand je commence à grossir, je vais y travailler! J’aime la nourriture, et je n’aime pas la salle de gym, et tant que je ressemble à ça sans rien faire, pourquoi s’embêter? “