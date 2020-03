Le pire investissement immobilier de Jay-Z l’a fait restituer la propriété à la banque

Ce n’est pas un homme d’affaires. C’est une entreprise, mec. Mais même un magnat des affaires au succès étonnant comme le rappeur Jay-Z n’est pas à l’abri de l’impact d’une récession.

Le pire investissement immobilier du rappeur l’a laissé se démener pour conclure une affaire d’hôtel de luxe, mais le plan a finalement été contrecarré par un ralentissement économique trop important pour que même le plus grand nom du rap puisse surmonter. Jay-Z – contrairement à de nombreuses autres célébrités qui ont mal géré leurs fonds et sont tombés à plat – a finalement réussi à rebondir et est maintenant parmi les artistes les plus riches de l’industrie.

Jay-Z et Beyoncé réussissent

Jay-Z, dont le vrai nom est Shawn Carter, et sa femme, Beyoncé, sont parmi les couples de puissance de divertissement les plus réussis de tous les temps. Ils ont une valeur nette combinée d’environ 1,5 milliard de dollars. Ce genre d’argent leur a permis de vivre un style de vie luxueux.

Cela leur a également donné le privilège de prendre des décisions judicieuses en matière d’argent pour s’assurer que leur dynastie continue de croître. Beyoncé a clairement indiqué qu’elle utiliserait ce privilège lorsqu’elle a rejeté une offre en espèces de 6 millions de dollars d’Uber en tant que commission de performance. Au lieu de cela, elle voulait être payée en actions Uber, une décision financièrement saine qui porte déjà ses fruits.

Ensemble, la paire a un portefeuille diversifié qui comprend des investissements dans des services de streaming comme Tidal, leurs propres performances et produits dérivés, lignes de vêtements et maisons de disques. Dire qu’ils se portent bien serait un euphémisme.

Leur feuille de route vers le succès est non seulement impressionnante, mais elle se distingue par sa combinaison avisée de risques calculés et d’idées innovantes pour générer de sérieux bénéfices.

Jay-Z a déjà fait un investissement immobilier qui n’a pas fonctionné

Jay-Z | Photo de Stephen Lovekin / .

Tout investisseur vous dira que toutes les transactions ne fonctionneront pas. Cela est particulièrement vrai face aux répercussions d’une récession qui a secoué l’économie mondiale. C’est le scénario exact auquel Jay-Z a été confronté lorsque ses projets de construction de J Hotels à New York n’ont pas abouti.

Le futur hôtel de luxe a commencé avec l’achat d’une propriété à Chelsea qui était suffisamment grande pour abriter la construction prévue de 150 000 pieds carrés. Un prêt de 52 millions de dollars avait été utilisé pour garantir la propriété, mais lorsque la société a fait défaut sur le prêt, la construction a été stoppée en 2008.

Finalement, la propriété a dû être restituée aux prêteurs d’origine au fur et à mesure de la conclusion de l’accord. En plus de cela, les investisseurs ont été empêtrés dans des batailles juridiques sur des coûts supplémentaires qui n’ont pas été réglés avant décembre 2010. Les détails de ce règlement ne sont pas divulgués.

Jay-Z a récupéré rapidement

À l’heure actuelle, nous savons que le problème dans ses plans d’investissement n’a pas empêché le magnat du hip-hop de rester. Les nombreux partenariats et marques lucratifs de Jay-Z ont maintenu la famille milliardaire parmi l’élite pendant des années. Il n’a pas non plus amer les investissements immobiliers après sa tentative infructueuse de lancer un hôtel.

En 2017, Jay-Z et Beyoncé ont acheté un manoir d’East Hampton avec sept chambres et sept salles de bains et demie. La propriété comprend un étang et une maison d’hôtes de 1 800 pieds carrés. (Oui, vous avez bien lu: une maison d’hôtes plus grande que la vraie maison de la plupart des gens.) Le prix de ce vaste domaine? 26 millions de dollars.

Comme si cela ne suffisait pas, la famille bicoastal a décidé d’investir dans un manoir de 88 millions de dollars à Bel Air pour s’assurer d’avoir un endroit où appeler quand ils seraient en Californie. Il comprend huit chambres, 11 salles de bains et des baies vitrées. La paire aurait également un manoir de la Nouvelle-Orléans de 2,6 millions de dollars et une autre propriété à New York, un penthouse d’une valeur de 6,5 millions de dollars.