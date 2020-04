Le plan d’AMLO a échoué: IP

Mexique.- Le Business Coordinating Council (CCE) Il a déclaré que la réponse du président Andrés Manuel López Obrador “était malheureusement incomplète compte tenu de la grande dimension de la crise à laquelle nous sommes confrontés”.

Ils ont expliqué que depuis le 18 mars, Le CCE a envoyé au Président une proposition pour préserver l’emploi formel et informel de 36 millions de Mexicains par des actions immédiates pour soutenir la survie des petites et moyennes entreprises, cependant, ils n’ont pas encore été pris en compte.

Ils ont reconnu les progrès réalisés dans les programmes sociaux du gouvernement du Mexique et se félicitent de certaines des mesures, telles que l’engagement d’augmenter les investissements publics pour créer des emplois, l’expansion du programme de crédit des banques de développement et des institutions de logement et vos instructions au SAT pour accélérer les déclarations de TVA en attente aux entreprises.

Ils ont réitéré qu’ils ne demandaient pas de réductions d’impôt, de privilèges ou de concessions. «Nous avons toujours fait des travailleurs, de leurs familles et du pays notre priorité.» Notre objectif est de protéger les emplois, les salaires et les revenus des familles; jeter les bases d’un rétablissement immédiat; éviter que la crise de liquidité ne se transforme en crise de solvabilité; et disposer de ressources pour poursuivre les programmes sociaux.

Le président de la Confédération des chambres industrielles, Francisco Cervantes, a déclaré que le rapport du président López Obrador, ce n’est pas ce que les employeurs attendaient, ce dont ils avaient besoin. Les conséquences peuvent être gravesIl a dit: “Que chacun fasse sa part”, qu’est-ce que c’est et comment allons-nous faire notre “part”? Nous le ferons désormais. Chacun a sa responsabilité, a déclaré le président de CONCAMIN, sur son compte Twitter.

Dans la recherche de solutions pour les employeurs et les employés du pays, et conformément à la demande du CCE de signer un accord national, les employeurs du COPARMEX ont également insisté sur cette mesure, où employeurs, travailleurs et le gouvernement fédéral mettent en œuvre conjointement les mesures nécessaires à la reprise économique.

Ils ont expliqué depuis la Confédération des employeurs que, comme la réactivation prendra beaucoup plus de trente jours, ils ont proposé un «accord de solidarité entre les travailleurs, le gouvernement et les employeurs», afin que dans les entreprises qui ne peuvent pas reprendre leurs activités, un salaire de solidarité soit établi, qui peut être égal ou inférieur au salaire habituel de chaque salarié, avec une contribution à sa charge par les trois acteurs impliqués.

Autrement dit, l’employeur, le travailleur et le gouvernement fédéral contribuent tous quelque chose, dans le but principal d’éviter Licenciements et fermetures définitives d’entreprises, en raison de l’impossibilité réelle de payer la masse salariale par manque de revenus.

Parmi les stratégies de prise en charge des entreprises du pays, elles peuvent: accélérer le retour de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en la réalisant en moins de 20 jours; accorder un délai prolongé pour les déclarations annuelles et les soi-disant “paiements provisoires” de l’impôt sur le revenu (ISR) à effectuer. Outre les cotisations sociales, de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) et de l’Institut des Fonds national du logement pour les travailleurs (INFONAVIT), en les adaptant à la réalité économique. Dans le cas des ISR, ne pas prendre en compte le coefficient de profit 2019 (qui ne sera pas représentatif pour 2020) et dans le cas des quotas IMSS, revoir ce qui est payé pour les “risques professionnels”, si le travailleur ne le fait pas travaille actuellement, ont détaillé les membres de Coparmex.

