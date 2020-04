Le plan économique du Coronavirus réoriente les ressources publiques

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a proposé de démontrer qu’il existe un autre moyen de faire face à la crise sanitaire, économique ou à tout autre type de crise, “tant que la corruption n’est pas autorisée, les valeurs et les principes tels que l’humanisme sont renforcés et le gouvernement est gouverné par le peuple”.

Avant de présenter son plan gouvernemental pour atténuer la crise sanitaire qui sera appliquée au Mexique et dont il a dicté les directives générales, il a déclaré qu’à cet égard un travail approfondi est en cours dans lequel règnent l’efficacité, l’honnêteté et l’austérité, a-t-il déclaré, car ces éléments permettront d’augmenter le budget pour renforcer le blindage des programmes sociaux.

L’approche qui au Palais national «a à voir avec notre conception du développement et s’écarte de ce qui a toujours été fait lors des crises économiques ou de ce qui a été réalisé, de ce qui a été fait pendant la période néolibérale; C’est complètement différent “, a-t-il dit.

Parlant des projets prioritaires, López Obrador a expliqué que 622 mille 565 millions de pesos seront destinés et en même temps, trois millions de crédits seront accordés à la population la plus nécessiteuse et à la classe moyenne “, conformément aux critères qui nous régissent d’efficacité, d’honnêteté, d’austérité et de justice, et compte tenu des circonstances provoquées par la crise mondiale du modèle néolibéral, qui nous affecte sans aucun doute ».

Viennent ensuite les annonces, qui s’intègrent aux onze points de son plan de sauvetage économique, où prévaut l’idée de soutenir l’économie populaire: «Deux millions de nouveaux emplois seront créés. Tout cela permettra de protéger 70% des familles mexicaines, ce qui équivaut à 25 millions de ménages, en particulier les pauvres et les membres des classes moyennes. Tout cela, sans augmenter le prix des carburants, sans augmenter les taxes ou créer de nouvelles taxes et sans endetter le pays. »

Comme elle l’avait déjà proposé pendant des semaines auparavant, l’application des mesures d’austérité commencera par un resserrement de la ceinture du gouvernement, en partant du principe qu’aucun travailleur ne sera licencié, mais qu’il n’y aura pas d’augmentation de personnel.

Pour cette raison, il a annoncé que le salaire des hauts fonctionnaires sera réduit progressivement jusqu’à 25%, c’est-à-dire que celui qui gagne plus de revenus contribuera plus et bénéficiera de moins d’escompte pour les niveaux inférieurs.

De même, les hauts fonctionnaires n’auront pas de bonus ou d’autres avantages de fin d’année. Le concept de haut fonctionnaire s’applique du directeur adjoint au président de la République. Ces mesures s’appliquent à l’ensemble de l’exécutif fédéral, c’est-à-dire qu’elles comprennent les agences décentralisées, les organismes décentralisés, les entreprises publiques majoritaires et les trusts publics.

A cette fin, a-t-il précisé, le Ministère des finances et du crédit public, dans un délai n’excédant pas 180 jours à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, procédera aux ajustements budgétaires qui pourraient être nécessaires.

Seven24.mx

ebv