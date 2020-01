Le plan mobile uniquement de Netflix sera bientôt lancé dans d’autres pays

L’été dernier, Netflix a lancé un plan d’abonnement uniquement mobile, ce qui signifie que les utilisateurs pouvaient payer l’équivalent de 2,99 $ par mois pour diffuser des films et des émissions sur – vous l’aurez deviné – uniquement sur leur appareil mobile. L’Inde a été le premier pays à recevoir le plan, lançant à ses 478 millions d’utilisateurs de smartphones. La Malaisie l’a ensuite obtenue en octobre (sauf à 4 $ à la place, pour une raison quelconque).

Bien qu’il s’agisse d’un service quelque peu limité, il semble qu’il ait réussi et Netflix espère maintenant lancer le plan dans d’autres pays, selon The Hollywood Reporter. Le point de vente indique qu’il cherchera à tester son forfait mobile uniquement sur d’autres marchés, avec la possibilité d’un prix encore plus bas.

Le PDG de Netflix, Reed Hastings, a récemment pris la parole lors d’une conférence à Delhi au cours de laquelle il a présenté un plan de dépenses de 400 millions de dollars pour le contenu local pour 2019 et 2020. Bien qu’il n’ait pas dit quels pays obtiendraient l’abonnement mobile uniquement, il a comparé l’Inde Des services de télévision à ceux des États-Unis, ce qui laisse entendre qu’il sera disponible pour les téléspectateurs américains (avouons-le, il serait idiot de leur part de ne pas l’offrir à l’un des plus grands téléspectateurs de la télévision au monde).

Si nous avons un contenu incroyable du monde entier, les gens sont prêts à payer pour cela… Aux États-Unis, la télévision par câble coûte environ 75 $. Ici [in India] c’est environ 3 $ à 5 $. Aux États-Unis, les gens paient 50 $ pour l’accès au téléphone mobile. Les prix sont très bas ici et le marché est très vaste. C’est pourquoi nos 199 roupies par mois [mobile-only] les prix sont très compétitifs.

Bien sûr, Netflix a également tenté de séduire le marché indien, notamment en proposant des plans de réduction pour le service mobile uniquement (de base, standard et premium), et selon un porte-parole, il y avait environ un million d’abonnés en Inde sur début 2019, ces chiffres devant doubler d’ici la fin de 2020.

En partant de là, il semble que le nouveau plan ait pu avoir un impact sur NetflixLa part de marché de l’Inde et le concept d’avoir un service de streaming moins cher pour smartphones et tablettes semble certainement une bonne idée.

Source: The Hollywood Reporter