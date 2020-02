Le plan secret de Fani de «L’île des tentations», découvert dans «Longue vie»

«L’île des tentations» a sans aucun doute été la découverte de la saison à la télévision et donne beaucoup à dire. Par conséquent, il n’est pas surprenant que tous les participants de l’espace soient examinés en détail dans les différents formats de la chaîne afin d’essayer de comprendre et d’expliquer certaines des actions qu’ils ont eues dans le programme. L’une des plus recherchées a été Fani Carbajo, qui a non seulement beaucoup parlé de l’infidélité de son partenaire Christofer Guzmán sur l’île, mais dont on a également parlé depuis dans son propre vidéo de présentation a avoué qu’il ne savait pas qui était son père, si José Salazar de los Chunguitos ou Emilio de los Chichos.

José Antonio Avilés et Fani Carbajo

La tante de Fani a revu le tournage de «Viva la vida» le 2 février pour défendre sa nièce, qui ces derniers jours a reçu de nombreuses critiques en raison de son comportement dans la réalité. Maite a expliqué que Fani pensait que les images de son père n’allaient pas être publiées et qu’il n’a donc pas hésité à parler ouvertement du sujet. Cette déclaration a fait sauter le collaborateur du programme, José Antonio Aviles, qui a assuré que le candidat à la réalité attendait son moment pour révéler ce secret à la télévision.

Le futur candidat aux “Survivants” a avoué que Carbajo avait parlé à différents représentants de la télévision et l’a même appelé il y a un an: “Il m’a dit qu’il voulait aller à la télévision parler de son père“La tante de Fani n’était pas au courant de ces informations et pour cette raison, elle ne voulait pas les nier, car elle préférait en parler directement avec elle. ‘pour tout dire.

Tension dans «Le débat des tentations»

Lors de l’émission du vendredi 31 janvier, les collaborateurs ont commenté tout ce qui s’était passé dans les derniers épisodes de «Le débat des tentations». Dans cet épisode, la question du père biologique de Fani est revenue, quelque chose que Kiko Matamoros a vivement critiqué: “Nous n’avons pas l’habitude de voir des gens ne respectant pas l’image de leur mère décédée attribuer une parentalité douteuse“a déclaré le collaborateur qui a fait en sorte que la tante du candidat quitte le plateau très affectée. Sandra Barneda a arrêté les pieds de Matamoros et lui a fait comprendre que les paroles qu’il avait prononcées pouvaient affecter Maite. Enfin la collaboratrice du programme s’est excusée auprès de la tante de Fani et elle est retournée sur le plateau.

.