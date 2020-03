«Le plus doux des moments doux» entre Jim et Pam, selon Jenna Fischer

L’Office a montré de nombreux moments doux entre Pam et Jim au cours de la série, mais il y a un moment exceptionnel pour la star de l’émission, Jenna Fischer, qu’elle appelle «le plus doux des moments doux» entre le couple. Pendant l’épisode du podcast Office Ladies du 18 mars, Fischer et sa co-star Angela Kinsey plongent profondément dans un épisode de la saison 2 qui comprend un moment très touchant pour Pam et Jim.

‘The Office’ met en vedette Jenna Fischer dans le rôle de Pam Beesly et John Krasinski dans le rôle de Jim Halpert | Danny Feld / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Épisode “The Carpet”

Fischer et Angela Kinsey ont couvert The Office Season 2, Episode 14, «The Carpet» dans leur podcast Office Ladies et, bien qu’il s’agisse d’un autre épisode solide, les deux ont dû souligner comment la fin comprend un doux moment entre le couple bien-aimé, en particulier après avoir passé tout le temps à part.

Dans l’épisode, Michael doit retirer son tapis de bureau après avoir découvert quelque chose de dégoûtant et de malodorant. Cela nécessite un remaniement de bureau, Michael prenant le bureau de Jim et l’éloignant de Pam dans l’annexe avec Kelly. Étant donné que son expérience de bureau au jour le jour n’est supportable qu’en raison de ses interactions avec Pam, cela devient une situation difficile, surtout quand il reçoit beaucoup de bavardages de Kelly. Ajoutez Roy pour avoir plus de contacts avec Pam et un petit moment manqué avec son BFF / crush de bureau et vous pouvez ressentir la tristesse de Jim.

La fin est une surprise pour Jim et les fans quand Pam instantanément

rend sa journée 100% meilleure.

Jim a du mal

Pendant le podcast Office Ladies, Fischer et Kinsey discutent de leurs faits amusants sur l’épisode et arrivent au moment où Jim voit Pam partir pour la journée et lui dit au revoir de la cuisine – mais elle ne le voit pas.

C’est un moment difficile pour Jim et les téléspectateurs, qui ont l’impression

cette relation n’a pas progressé, car les fans enracinaient

pour que les deux se réunissent.

Se sentant vaincu, Jim appelle désespérément Brenda, une entreprise de la croisière Booze, pour lui demander de sortir via un message vocal, ce qui semble tout à fait un peu pathétique.

C’est «le plus doux des moments doux»

Heureusement, les choses se retournent pour Jim pendant ce que Fischer

appelle “le plus doux des moments doux” que les téléspectateurs ont vu dans la série

jusqu’à ce point. Alors qu’il part pour la journée, il s’arrête à son bureau pour écouter

sa messagerie vocale et il s’avère que Pam lui manquait beaucoup, comme en témoigne

par les 7 messages vocaux, elle l’a quitté.

“Cela a l’une des fins les plus douces d’un épisode

encore “, a noté Kinsey, avec le partage de Fischer,” Tout cet épisode, nous avons

ne vous donne aucune indication que Pam pointe Jim de quelque façon que ce soit, mais Jim se dirige vers

son bureau, il voit le petit voyant clignoter et il joue ses messages. »

Elle ajoute: “Pam lui a laissé 7 messages vocaux tout au long de sa journée … et vous le voyez marcher jusqu’à sa voiture pendant que ces messages passent.”

Le moment est important, explique Kinsey, car «clairement

elle lui manque et manque d’interagir avec lui », ajoutant:« Et son visage.

Il est tellement content. Et tout va bien dans son monde. ”

Fischer a noté: «C’est drôle, j’ai oublié les messages vocaux quand je regardais ça, et j’étais frustrée par Pam. Je me disais: «Qu’est-ce qui ne va pas avec toi? C’est ton ami, pourquoi es-tu si timide?

Kinsey l’a vu un peu différemment, soulignant les défis

dans leur relation depuis que Pam est avec Roy mais aime clairement Jim.

“Je suis sûr qu’il y a des collines et des vallées où elle veut investir dans Roy – ce qu’ils ont construit ensemble – et le voir à travers. Ensuite, il y a tous ces sentiments écrasants de «Je ne pense pas qu’il soit la bonne personne, mais nous sommes ensemble depuis si longtemps», a noté Kinsey. “Puis quand elle voit Jim, c’est comme se tenir un miroir.”

Les deux ont ensuite discuté de la question de savoir si Pam avait manqué Jim pendant

en vacances avec Roy, avec Kinsey expliquant, “admettre de le manquer est

admettre cette histoire émotionnelle et elle n’est pas encore là. ”

“Elle n’est pas encore là”, a déclaré Fischer, ajoutant, “Mais ces messages signifiaient le monde pour moi en tant que spectateur quand je le regardais.”