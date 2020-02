Le plus grand bailleur de Marvel sait tout sur Spider-Man 3, mais il ne dévoile aucun secret – .

La phase 4 de l’univers cinématographique de Marvel comprend 14 composants différents, dont six grands films Marvel et huit émissions de télévision qui seront diffusés sur Disney + à partir d’août. La série sera intimement liée à l’histoire globale de Marvel, et ils seront directement liés à certains films. Mais ce sont les films qui feront principalement avancer l’histoire.

Nous avons déjà discuté de trois des prochains films MCU Phase 4 de Marvel à ce jour, y compris Black Widow, dont l’intégralité de l’intrigue a fuité avant sa date de lancement le 1er mai; The Eternals, qui offrira le plus grand casting d’ensemble de Marvel pour un film non-Avengers depuis la guerre civile; et Doctor Strange dans le Multivers de la folie, un film qui devrait livrer la première grande intrigue de la phase 4. Mais il y a un autre film pivot dans la phase 4, un film que nous devrons attendre un an pour voir. Maintenant, l’un des plus gros fuyards de Marvel a dit qu’il savait tout à ce sujet – mais ne soyez pas trop excité, car il est peu probable qu’il révèle des secrets de sitôt.

Les fans de l’univers savent déjà qui sont les plus gros fuyards de Marvel. Nous vous regardons, Mark Ruffalo et Tom Holland. Mais un seul d’entre eux devrait apparaître dans la phase 4, compte tenu de ce que nous savons sur la prochaine phase du MCU, et un seul d’entre eux jouera dans un film pivot. C’est l’acteur qui nous a donné la meilleure version de Spider-Man, bien sûr, et l’homme qui est connu pour avoir glissé et divulgué de nombreux secrets Marvel dans le passé.

Holland a suggéré l’été dernier alors que la saga Disney contre Sony se déroulait que le script Spider-Man 3 était déjà finalisé, affirmant qu’une scène de Far From Home serait également essentielle pour le troisième film de la trilogie:

Je pense que le meilleur travail que j’ai jamais fait dans un film est la scène avec [Jon] Favreau dans l’avion, et c’est un moment crucial pour les trois films que nous faisons – enfin, deux films que nous avons faits, un film que nous faisons. C’est… je ne sais pas vraiment comment le décrire sans donner de trucs. J’essaie vraiment fort ici.

Il a également taquiné que les films jusqu’à présent avaient en quelque sorte reflété sa carrière:

Les films ont un peu reflété ma vie d’une manière vraiment, vraiment bizarre et profonde. Le premier film parlait de moi voulant intensifier et devenir un vengeur, puis c’est arrivé, il est sorti et ma vie a changé. Ma vie a totalement changé.

Vous savez, être célèbre et grandir sous les projecteurs est un peu difficile et s’accompagne de ses propres défis. Donc, le deuxième film, “Je ne sais pas si c’est ce que je veux être”, puis à la fin, je me suis dit: “J’ai trouvé où j’appartiens”, qui est ici avec vous tous.

C’est intéressant, dans le troisième film… Je ne veux pas trop parler de ce que ça va être. Il y a un autre lien profond avec le suivant pour moi qui sera vraiment cool à donner vie.

Source de l’image: Lee Jin-man / AP / Shutterstock

Ces révélations semblaient étranges à l’époque, car elles avaient été faites avant que Sony et Disney annoncent le nouvel accord et confirment que Spider-Man 3 sera inclus dans la phase 4 – le film sortira le 16 juillet 2021. Il était sûrement trop tôt pour un script final, d’autant plus que Sony voulait créer son propre vers Spider (SUMC Sony l’appelle) pour rivaliser avec le MCU.

Avance rapide jusqu’à nos jours, et Holland dit maintenant qu’il sait tout ce qu’il y a à savoir sur Spider-Man 3. “Je sais tout maintenant”, a déclaré la star à Hey U Guys lors de la première d’Onward. “J’ai eu ma grande rencontre avec Marvel et Sony pendant environ deux semaines, et je connais tous les secrets”, a-t-il taquiné, ajoutant qu’il a également réalisé “environ mille interviews, donc je sais comment ne plus gâcher un film.”

Spider-Man 3 est si important pour le MCU car ce sera le premier film Spider-Man des 20 dernières années à faire quelque chose de complètement différent avec le super-héros. Après Endgame et Far From Home, le monde fait toujours face à ce qui venait de se passer et Peter Parker vient d’être révélé comme l’adolescent derrière le masque de Spider-Man. Non seulement cela, mais il est également accusé d’être un meurtrier, ce qui est tout à fait le développement de ce héros maladroit.

Ajoutez à cela le partenariat Disney-Sony, et Spider-Man 3 devient soudainement encore plus intéressant. Le film sera inclus à la fois dans le MCU et le SUMC, et il pourrait organiser des événements pour les deux univers, y compris un futur film multisegment Marvel mettant en vedette Spider-Man. Sans oublier qu’il y avait une rumeur l’été dernier selon laquelle Marvel envisageait de retirer Parker du MCU à la lumière de ses récents problèmes avec Sony.

Alors que Holland est ravi de reprendre son rôle de Spidey, nous ne devrions pas nous attendre à des fuites de sa part. Cela dit, les fuites du Spider-Man 3 devraient commencer à couler dès que le film entrera en production.

Source de l’image: Chelsea Lauren / Variété / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

