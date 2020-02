Le plus grand échec de Gigi Hadid est surprenant

Gigi Hadid est l’une des «it girls» du monde du mannequinat. Elle a travaillé avec de nombreuses grandes marques de mode au monde et est apparue sur plusieurs couvertures de magazines, dont Vogue. Hadid est devenue une sorte de célébrité de la culture pop, rejoignant les rangs de mannequins telles que Kendall Jenner, Kaia Gerber et sa sœur, Bella Hadid.

Bien qu’elle ait connu un succès incroyable au cours des années où elle a travaillé comme mannequin, Gigi Hadid est la première à admettre que tout n’est pas parfait. Récemment, elle a parlé de ce qu’elle considère comme son plus grand échec.

Comment Gigi Hadid s’est-elle lancée dans la modélisation?

Hadid est né en 1995, des parents Yolanda Hadid et Mohammed Hadid. Son ascendance est hollandaise et palestinienne mais elle a passé la majeure partie de son enfance à Los Angeles. Hadid a une grande famille, avec deux frères et sœurs plus jeunes, Bella et Anwar, et deux demi-sœurs plus âgées.

Hadid a commencé à travailler comme mannequin avant même de pouvoir marcher, travaillant comme mannequin pour Baby Guess. Elle a pris une pause prolongée de la modélisation afin de se concentrer sur l’école et a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2013.

Après son diplôme d’études secondaires, Hadid a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière de mannequin. Presque immédiatement, elle a signé avec une grande agence de mannequins et a commencé à travailler avec des grandes marques comme Tom Ford.

Hadid a marché lors de la Fashion Week de New York en 2014, faisant sensation et obtenant plus de publicités et d’offres de campagne dès le départ. Son look saisissant et son attitude unique l’ont aidée à la propulser au sommet et en 2015, sa carrière a vraiment décollé.

Au cours de l’année suivante, Hadid a travaillé avec des marques telles que Chanel, Marc Jacobs, Fendi, Versace, Elie Saab, Balmain et Tommy Hilfiger.

Gigi Hadid a obtenu un grand succès

Gigi Hadid | Jason Merritt / .

En plus du travail de Hadid en tant que mannequin, elle a été acclamée en tant que femme d’affaires. En 2018, elle a commencé une collaboration avec Reebok, concevant des baskets qui ont rencontré un grand succès auprès de ses légions de fans. Hadid est apparu à plusieurs reprises sur la couverture de Vogue au fil des ans et a participé au défilé de mode Victoria’s Secret pendant plusieurs années.

La vie personnelle de Hadid a fait l’objet d’un examen minutieux. De 2013 à 2015, Hadid est sorti avec la star de Disney Channel, Cody Simpson. Les deux se sont séparés en 2015.

Puis, elle a commencé à sortir avec le chanteur de One Direction Zayn Malik. Au cours des prochaines années, Hadid et Malik se sépareront et se retrouveront plusieurs fois, la dernière fois en janvier de cette année.

Qu’est-ce que Gigi Hadid considère comme son plus grand échec?

Bien qu’il semble que Hadid ait une vie parfaite, elle connaît des moments difficiles, comme tout le monde. Dans une récente interview, Hadid a révélé: «Je pense que mes plus grands échecs dans ma vie et ma carrière ont été quand je n’avais pas – ou je n’étais pas assez vieux pour avoir – la confiance pour me défendre quand je savais quoi qui se passait sur le plateau n’était pas juste. ”

Hadid n’a précisé aucun incident, mais son message était certainement clair.

La jeune mannequin a également révélé qu’elle avait l’intention de grandir de toutes les expériences négatives qu’elle aurait pu avoir dans le passé. Elle a déclaré: «Je suppose que grâce à ces déceptions en moi-même ou en décevant les autres avec mes actions, j’ai vraiment pu apprendre. J’essaie de grandir à partir de tout. ”

Plus tard dans son interview révélatrice et intime, Hadid a déclaré qu’elle prévoyait de laisser la négativité derrière elle au cours de la nouvelle année.

Il ne fait aucun doute que son expérience dans l’industrie du mannequinat a été un travail acharné, mais elle semble équipée des outils et de l’état d’esprit pour poursuivre son ascension fulgurante au sommet du jeu.