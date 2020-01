Le plus grand film Marvel de MCU Phase 4 obtient un nouveau super-héros que personne ne s’attendait – .

Ce sont généralement les grands films croisés des Avengers qui rassemblent des tonnes de super-héros de Marvel pour un film, bien qu’il y ait de grandes exceptions à cette règle. Captain America: Civil War est le meilleur exemple jusqu’à présent, ayant présenté pratiquement tous les héros vus dans Infinity War et Endgame. Avant la phase 4 du MCU, nous allons avoir au moins deux autres grands films comme celui-ci, bien que l’un d’eux en particulier se démarquera par sa complexité et sa pertinence pour l’histoire. Et maintenant, en plus de tous les autres héros que nous nous attendons à voir dans le film, il semble que Marvel envisage d’ajouter un super-héros de plus au film occupé.

Eternals, qui débutera en novembre, sera le premier film après Fin du jeu à présenter un casting massif d’acteurs, qui vont représenter plusieurs héros qui seront ensuite présentés dans d’autres films MCU. La liste est déjà connue pour inclure divers membres des Eternals, ainsi que Black Knight.

Mais c’est le docteur Strange de l’année prochaine dans le multivers de la folie qui obtiendra un équipage encore plus impressionnant, compte tenu des teasers de Marvel jusqu’à présent ainsi que des diverses rumeurs. Il y a quelques semaines, Kevin Feige a déclaré que Strange 2 comporterait un super-héros que nous ne pouvons pas prédire, sans révéler plus de détails à ce sujet. Avant cela, Marvel a également déclaré que Loki et WandaVision seront liés au film, ce qui implique que Loki et Wanda feront partie du film.

En plus de cela, nous avons été témoins d’un flux constant de rapports selon lesquels plusieurs autres personnages bien connus de Marvel feront des apparitions, notamment Deadpool, Wolverine, Namor, Brother Voodoo et Miss America, pour n’en nommer que quelques-uns. La rumeur dit que Nightmare est l’un des méchants du film, bien que ce soit Scarlett Witch qui fournira la torsion de l’intrigue surprenante qui pourrait avoir un impact sur l’ensemble du MCU à l’avenir – soi-disant, elle est le vrai méchant.

Cela nous amène au dernier rapport de The Illuminerdi qui dit que Clea, un personnage que les fans avides de Marvel s’attendaient peut-être à voir dans le premier film étrange, sera l’un des nouveaux alliés de Strange:

L’appel de casting pour Doctor Strange et le multivers de la folie indique que le film contiendra un rôle féminin non divulgué au centre du récit. La tranche d’âge va de la fin des années 20 au début des années 40, ce qui la mettrait à peu près au même âge que son amant romantique potentiel Stephen Strange.

Apparemment, Marvel est à la recherche d’une actrice qui a les qualités de «première femme» pour incarner le personnage, une suggestion que le rôle de Clea dans le film pourrait être plus important que ce à quoi nous nous attendions. Strange 2 a perdu son réalisateur il y a quelques semaines, mais le tournage devrait commencer cette année car le film doit être fait à temps pour une sortie en mai 2021. Une fois que cela se produira, nous obtiendrons plus de détails sur la distribution du film, ce qui devrait nous aider à déterminer laquelle de ces rumeurs pourrait finir par disparaître.

