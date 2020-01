Le plus grand magasin Harry Potter jamais ouvert à New York

Es-tu un Harry Potter fan vivant dans la région de New York? Tu es? Et vous voulez m’envoyer votre fan-fiction de Dumbledore de 3 000 pages? Ne faites pas ça, ne le faites pas.

Je ne demande pas par véritable intérêt (je n’en ai pas), mais par profond sens du devoir envers la communauté Harry Potter. En fait, ce n’est pas vrai non plus. Mais j’ai des nouvelles. Et cela concerne les fans de Potter basés à New York.

C’est vrai, le tout premier magasin phare Harry Potter est d’ouvrir à New York cet été. Squee! Le magasin sera le plus grand Pottershop officiel au monde, avec une surface au sol de 20 000 pieds carrés (yikes). Ceux qui envisagent de faire le pèlerinage trouveront leur Pottermecca située au 935 Broadway, à côté du Flatiron Building.

Quelques réflexions ici. Premièrement, je suis ravi de ne pas écrire un autre communiqué de presse promotionnel non officiel pour Disney (je le fais pour Warner Bros.). Deuxièmement, ma véritable surprise que cela se produise en 2020 et non en 2007. Il n’y a pas eu de véritable photo de Potter dans les cinémas depuis près d’une décennie – non, je ne compte pas Fantastic Grindelwalds et Where To Bin Them. Bien que maintenant que vous en parliez, le cadre de Manhattan de la trilogie préquelle (un surnom maudit) donne cette raison plus que je ne l’avais initialement reconnu.

Troisième réflexion de la journée (un couple n’a pas atteint mon quota): le spin est tout. Je pense que PR ou Warner Bros – celui qui a écrit le titre – aurait dû choisir le “plus grand magasin Harry Potter à ouvrir à New York”. Ils ont opté pour le Warner Bros. Harry Potter Flagship Store In New York. “Étant donné qu’ils n’ont pas attrapé l’ancien, et j’ai un poste vacant en forme de titre, je prendrai volontiers mes 10 mots sur leurs 13. Warner Bros. très obligé – limogez votre équipe marketing.