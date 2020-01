Le plus grand regret d’Hollywood de Jennifer Lopez dit non à ce film

Jennifer Lopez est l’une des plus grandes stars d’Hollywood depuis près de deux décennies. Elle est devenue célèbre en tant que «Fly Girl», dansant et se frayant un chemin sous les projecteurs, et au fil du temps, est devenue l’une des actrices les plus aimées de l’industrie. Elle connaît bien tout, de la comédie au drame et, même à 50 ans, continue de faire des choix intéressants qui l’aident à pousser ses talents et à l’aider à se développer de façon créative. Malgré son incroyable carrière, Lopez, comme tout le monde, a des regrets et prend encore du temps pour réfléchir à «et si».

Quand Jennifer Lopez a-t-elle commencé à jouer?

Lopez est né en 1969 et a grandi dans le Bronx à New York. Enfant, elle montrait une grande propension à jouer et ses parents l’encourageaient à danser et à chanter.

Au collège, Lopez excellait en athlétisme. Mais au moment où elle était au lycée, elle avait tourné son attention vers le théâtre, apparaissant dans diverses productions musicales régionales.

En 1991, Lopez a été sélectionné comme danseur de sauvegarde pour le groupe de chant populaire New Kids on the Block. Ce travail a conduit à une plus grande visibilité pour Lopez.

Après la tournée, elle a été choisie comme «Fly Girl» dans l’émission télévisée In Living Color. Le rôle a fini par être son travail en petits groupes et au cours des prochaines années, Lopez est apparue dans plusieurs petits films et a travaillé avec quelques grands musiciens, dont Janet Jackson.

Lopez a commencé à recevoir une attention critique en 1997 lorsqu’elle a joué le rôle-titre dans Selena. Sa représentation du chanteur tué a été un énorme succès auprès des critiques et des fans et a conduit à une multitude d’autres rôles dans des films tels que Anaconda, U Turn, Out of Sight et The Cell.

Quels sont les plus grands films de Jennifer Lopez?

Après que Lopez soit devenue une force avec laquelle il fallait compter dans le monde du cinéma à la fin des années 1990, elle a consolidé son statut de célébrité à travers une série d’apparitions dans des comédies romantiques comme The Wedding Planner et Maid in Manhattan. Monster-in-Law, en face de Jane Fonda, était un autre film extrêmement populaire de Lopez, tout comme El Cantante, en face de son partenaire de l’époque, Marc Anthony.

Au cours des dix dernières années, Lopez a continué d’équilibrer son temps de manière égale entre la musique et le cinéma. Parmi ses films les plus récents, citons Parker et The Boy Next Door. Elle s’est également essayée à la télévision, apparaissant dans la série Shades of Blue.

En 2019, Lopez a fait sensation en jouant un strip-teaseur dans Hustlers. En fin de compte, le film est devenu l’un des plus populaires de sa carrière et de nombreux fans pensaient qu’elle aurait dû être nominée pour un Academy Award en raison de son travail dans le film.

Quel film regrette Jennifer Lopez de ne pas avoir fait?

Jennifer Lopez | Christopher Polk / . pour les People’s Choice Awards

Bien qu’elle ait eu une carrière sans pareille, Lopez a quelques regrets en cours de route. Dans une récente interview, Lopez a révélé qu’elle regrette toujours de ne pas avoir accepté le rôle principal dans le film Unfaithful de 2002.

Lopez a déclaré qu’elle «aurait dû savoir qu’Adrian Lyne allait le tuer, mais je ne l’ai pas fait. Diane Lane était si parfaite pour ça, et c’était évidemment censé être elle, mais quand j’y pense… Je veux littéralement, comme, me tirer un orteil. Je fais.”

Lopez a de grands projets devant elle en 2020, y compris fournir le divertissement pendant le spectacle de mi-temps du Super Bowl. Il semble que le vétéran du divertissement ne cessera jamais d’aller de l’avant et de choisir des moyens intéressants de connecter et de divertir ses légions de fans.