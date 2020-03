Le plus grand showman de Disney Plus? Comment regarder Hugh Jackman filmer en ligne – HITC

Disney possède 20th Century Fox, le studio qui a sorti The Greatest Showman en 2017.

Disney Plus est enfin disponible au Royaume-Uni, environ quatre mois après son lancement de l’autre côté de l’Atlantique.

Certains diraient que le moment est parfait, coïncidant avec une période pendant laquelle de nombreuses personnes travaillent à domicile ou pas du tout au milieu de la crise sanitaire mondiale en cours.

L’une des émissions que certains téléspectateurs britanniques espéraient voir est The Greatest Showman – qui met en vedette Hugh Jackman et Zac Efron, entre autres -, mais le peuvent-ils?

HITC Culture a la réponse ci-dessous…

Le plus grand showman de Disney Plus?

Même si Disney possède 20th Century Fox, le studio qui a sorti le film en 2017, The Greatest Showman n’est pas actuellement disponible sur le service de streaming.

Une pétition pour le changement qui a été lancée via Change.org, bien qu’elle n’ait jusqu’à présent attiré que 28 signatures.

Pourquoi The Greatest Showman n’est pas sur Disney Plus reste à voir, mais cela pourrait être dû à une autre société détenant ses droits, comme c’est le cas avec les films Marvel The Incredible Hulk (Universal Pictures) et Spider-man: Homecoming et loin de chez soi (les deux Sony).

Il est cependant disponible pour regarder à la fois sur Youtube et Google Play à partir de 3,49 £.

The Greatest Showman Cast et chansons / bande originale

Outre Jackman (X-Men) et Efron (High School Musical), le casting de The Greatest Showman contient Michelle Williams (Shutter Island), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Rogue Nation) et Zendaya (Euphoria).

Les chansons les plus populaires de la comédie musicale sont This Is Me, From Now On, Rewrite the Stars, Never Enough et The Other Side.

Comment obtenir Disney Plus au Royaume-Uni

Inscrivez-vous à Disney Plus en ligne ou via l’application.

Cela vous coûtera 5,99 £ par mois ou 59,99 £ pour toute l’année, bien que vous puissiez commencer par un essai gratuit de sept jours si vous n’êtes pas tout à fait convaincu.

En plus de Disney, il y a du contenu de Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Et en plus de pouvoir créer sept profils différents, les abonnés peuvent ajouter dix appareils différents à leur compte Disney Plus et diffuser sur quatre écrans à la fois.

