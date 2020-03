Le plus populaire sur Netflix: 4 mars 2020

Bienvenue dans votre regard en milieu de semaine sur ce qui est populaire sur Netflix dans le monde. En utilisant différentes sources, y compris Netflix, des trackers comme nous et d’autres sources, nous pouvons vous donner une idée de ce qui est chaud sur Netflix et, espérons-le, trouver votre prochaine montre sur le service. Voici ce qui est populaire sur Netflix le 4 mars 2020.

Plongeons-nous maintenant dans les meilleures listes et les nouveautés sur Netflix en ce moment.

Top 10 des listes officielles de Netflix

Comme vous le savez peut-être, Netflix classe désormais ses 10 meilleurs titres. Ci-dessous, nous inclurons la liste actuelle des 10 meilleurs pour Netflix US, Netflix UK et quelques autres régions aléatoires pour vous donner une idée de ce qui est populaire dans d’autres régions.

Les titres les plus populaires sur Netflix aux États-Unis Les essais de Gabriel HernandezLove is BlindLe film Angry Birds 2Altered CarbonJe ne suis pas d’accord avec ThisLife as We Know ItKung Fu Panda 2Pokémon: Mewtwo Strikes Back EvolutionCop OutLocke & KeyLes titres les plus populaires sur Netflix au Royaume-Uni Les essais de Gabriel Hernand est aveugleL’étrangerMieux appeler SaulAltered CarbonJe ne suis pas d’accord avec ceciFormule 1: Drive to SurviveMan on a LedgeLocke and KeyShe’s Out Of My League

Nouvelles versions les plus populaires de la page Nouveautés de Netflix

Lorsque nous publions de nouvelles versions via notre espace Quoi de neuf sur Netflix, nous capturons les titres que les gens visitent. Sauf que nos lecteurs sont à jour sur toutes les grandes versions, cette liste peut révéler des joyaux intéressants et cachés que nos lecteurs vérifient.

Remarque: ces titres sont tous nouveaux sur Netflix aux États-Unis. Les autres régions varieront.

FreaksCarbon altéréL’observateurJe ne suis pas d’accord avec celaL’homme en osierBabylon BerlinTous les endroits lumineuxBonheurFellasHay WireTout donné dimanche

Rapport TVTime Binge

Chaque semaine, l’application de suivi TV nous donne un aperçu de ce que leurs fans suivent actuellement. Voici la liste des titres qui se classent dans le top 10, mais gardez à l’esprit qu’elle comprend des titres qui peuvent ne pas être diffusés en streaming dans votre titre.

Je ne suis pas d’accord avec cet (Netflix Original) Amis (la plupart des régions en dehors des États-Unis) Locke & Key (Netflix Original) Altered Carbon (Netflix Original) Brooklyn Nine-Nine (Certaines régions en dehors des États-Unis) Grey’s Anatomy (Netflix US) Vikings ( Certaines régions en dehors des États-Unis) Éducation sexuelle (Netflix Original) Riverdale (Netflix Globalement) Love is Blind (Netflix Original)