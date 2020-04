Le podcast de Joe Budden est suspendu indéfiniment au milieu d’une épidémie de coronavirus

Alors que les productions, les événements et bien plus sont retardés ou annulés au milieu de la pandémie de coronavirus, le podcast de Love & Hip Hop: la star de New York Joe Budden prend une pause. L’émission sera interrompue car elle est suspendue indéfiniment pendant l’épidémie de coronavirus.

Joe Budden | Johnny Nunez / WireImage

Moments majeurs du relais «Love & Hip Hop» de Joe Budden

Budden est apparu pour la première fois sur Love & Hip Hop: New York en 2013. Au cours des troisième et quatrième saisons, il était un acteur de soutien. Il est parti après cela et n’était pas sur le plateau jusqu’à son retour en tant que membre principal de la distribution en 2019.

La plupart de ses intrigues quand il était la première fois dans la série concernaient ses problèmes d’abus de drogues et ses différentes relations amoureuses, y compris avec Tahiry Jose et Kaylin Garcia. Budden a notamment proposé à Jose lors de la quatrième saison de l’émission et elle a refusé.

Une fois dans l’émission, Budden a pris sa retraite en tant que rappeur et a rencontré beaucoup de succès en tant que personnalité médiatique. Il a commencé à héberger Complex’s Everyday Struggle et a commencé à devenir viral pour ses opinions et autres moments de la série qui ont été transformés en mèmes. Il a quitté Complex et a rejoint l’état de la culture de Revolt en tant qu’hôte. Il a également lancé son propre podcast, The Joe Budden Podcast, qui est via Spotify.

Budden est retourné à l’émission à partir de la saison 9. La majeure partie de son histoire a été la relation avec sa petite amie récurrente, Cyn Santana, avec qui il s’est réuni alors qu’ils n’étaient pas dans la série. Sanatana et Budden ont ensemble un fils nommé Santana.

Le podcast est suspendu pour le moment en raison du coronavirus

En raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus, le podcast Joe Budden est actuellement suspendu pour une durée indéterminée.

Budden a fait l’annonce sur le podcast de mardi avant que les choses ne démarrent à la vitesse supérieure. “Avant d’aller plus loin, je tiens à annoncer que ce sera notre dernier podcast pendant une seconde simplement parce qu’il est foutu”, a-t-il déclaré.

Lui et ses co-hôtes devaient également partir en tournée, mais maintenant cela a été reporté. C’est la toute première fois que le podcast connaît une longue interruption.

La nouvelle du hiatus survient juste après que Budden a été franc sur un autre épisode du podcast sur le tournage de nouveaux épisodes de Love & Hip Hop: New York pendant la pandémie. Il a dit avoir dit aux membres de l’équipe de production: «Il n’y a pas d’histoire de Joe pour continuer en ce moment. J’ai fermé les choses avec Cyn. J’ai fermé les choses avec tout le monde. Je n’ai rien à signaler pour l’instant. Et s’il y en avait, je ne viendrais pas. Vous avez tous un tas d’épisodes à traverser. Et en attendant, je serai à la maison. “

Love & Hip Hop: New York revient de sa pause plus tard cette année sur VH1.