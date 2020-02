Le poids insupportable du talent massif incitera Nic Cage à recréer des films de Nic Cage – / Film

Nicolas Cage s’apprête à assumer le rôle ultime de Nicolas Cage: Nicolas Cage. Cage joue une version fictive de lui-même dans Le poids insupportable du talent massif, qui trouve l’acteur compte avec ses choix de carrière tout en se mêlant à un complot impliquant la CIA et un chef de file du cartel de la drogue. Pour jouer à Nic Cage, Nic Cage devra revoir certains films de Nic Cage, un concept avec lequel l’acteur n’est pas entièrement à l’aise. Mais il le fera quand même, parce que c’est un artiste, bon sang. Dans une nouvelle interview, Cage ouvre un peu sur ce que ça va être de jouer lui-même.

Dans une interview avec Empire, Nicolas Cage a parlé un peu de jouer lui-même dans le prochain poids insupportable du talent massif. “C’est une version stylisée de moi, et le fait que je doive même me référer à moi-même à la troisième personne me rend extrêmement mal à l’aise”, a déclaré Cage. «Il y a de nombreuses scènes dans le film où moderne ou contemporain – c’est parti -« Nic Cage »puis le jeune« Nic Cage »se heurtent, se disputent et se battent. C’est une approche acrobatique de l’action. “

Cage a comparé le «jeune Nic Cage» qu’il incarne à une apparition qu’il a faite une fois dans l’émission de télévision britannique Wogan dans les années 1990. Je n’ai jamais vu cela auparavant, et si vous ne l’avez pas fait non plus, regardez-le ci-dessous. Vous êtes prêt pour une balade.

Dans L’insoutenable poids du talent massif, Cage joue une version de lui-même «sous une montagne de dettes» et «face à une relation tendue avec sa fille adolescente. Il parle aussi occasionnellement à une version égoïste des années 1990 de lui-même qui le monte pour faire trop de films de merde et pour ne plus être une star. ” Les dettes de Cage le forcent à “faire une apparition à la fête d’anniversaire d’un milliardaire mexicain qui se trouve être un fan du travail de Cage et espère secrètement lui montrer un scénario sur lequel il travaille.”

Cependant, «Cage est informé par la CIA que le milliardaire est en fait un chef de file du cartel de la drogue qui a kidnappé la fille d’un candidat à la présidence mexicaine, et est recruté par le gouvernement américain pour obtenir des renseignements. La situation empire encore plus lorsque le Mexicain fait venir la fille de Cage et son ex-femme pour une réconciliation, et lorsque leur vie est en jeu, Cage endosse le rôle de toute une vie. »

Selon des rapports, le script fait référence à des films de Cage comme Leaving Las Vegas, Face-Off et Gone in 60 Seconds, et cela signifie que le vrai Cage devra revoir certains de ses travaux plus anciens, avec lesquels il n’est pas entièrement à l’aise. “Je n’aime pas regarder en arrière”, a-t-il déclaré. «Mais ce film me repousse le visage. Je vais probablement devoir revoir quelques films du passé, parce que je pense que nous allons devoir rejouer certaines de ces séquences. C’est comme se promener dans une version Cabinet Of Dr. Caligari de Con Air et Face / Off. “

Je ne veux pas exagérer les choses, mais tout cela semble incroyable et je veux le voir immédiatement. Le poids insupportable du talent massif devrait ouvrir dans 2021.

Articles sympas du Web: