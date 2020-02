Le poids insupportable d’un talent massif pour recréer des scènes des films de Nicolas Cage

Dans une récente interview accordée à Empire, l’acteur primé aux Oscars, Nicolas Cage (Quitter Las Vegas, Mandy) a finalement dévoilé son implication dans le film très attendu de Lionsgate Le poids insupportable d’un talent massif, où Cage doit représenter deux versions romancées de lui-même: une version actuelle et une version plus jeune. Il a en outre révélé que le méta-film à venir présentera des reconstitutions de scènes de certains de ses films emblématiques tels que celui de 1997. Air conditionné et Face / Off.

“C’est une version stylisée de moi, et le fait que je doive même me référer à moi-même à la troisième personne me rend extrêmement mal à l’aise”, Dit Cage. «Il y a de nombreuses scènes dans le film où moderne ou contemporain – c’est parti -« Nic Cage »puis le jeune« Nic Cage »se heurtent, se disputent et se battent. C’est une approche acrobatique de l’action. “

Il ajouta, “Je n’aime pas regarder en arrière. Mais ce film me repousse le visage. Je vais probablement devoir revoir quelques films du passé parce que je pense que nous allons devoir rejouer certaines de ces séquences. C’est comme se promener dans une version «Cabinet Of Dr. Caligari» de «Con Air» et «Face / Off». »

CONNEXES: Die Hart: Kevin Hart et John Travolta joueront dans la nouvelle série Quibi

Le poids insupportable d’un talent massif verra Nicolas Cage dépeindre une version de lui-même désespérée d’obtenir un rôle dans un nouveau film de Tarantino tout en luttant contre une relation tendue avec sa fille adolescente. Alors qu’il se fraye un chemin dans la vie, il parle également à une version égoïste de lui-même des années 90 qui l’a incité à faire des mauvais films et à ne pas être la même star qu’il était à l’époque, traitant maintenant d’une montagne de mort et faisant un apparition à la fête d’anniversaire d’un milliardaire mexicain qui est un grand fan.

Tout en se liant à l’homme, qui espère montrer à Cage un script sur lequel il travaille, l’acteur apprend de la CIA que le milliardaire est en fait un chef de file du cartel de la drogue qui a kidnappé la fille d’un candidat à la présidence et est recruté pour obtenir des renseignements. La situation s’aggrave lorsque le milliardaire amène la fille et l’ex-femme de Cage pour une réconciliation et il doit assumer le rôle de toute une vie pour leur sauver la vie.

CONNEXES: Nicolas Cage et Alex Wolff dans Star In Truffle Hunter Film Pig

Le poids insupportable d’un talent massif sera réalisé par Tom Gormican (G), qui a co-écrit le scénario avec Kevin Etten. Le film sera produit par Etten et Kevin Turren avec Cage et Mike Nilon à travers leur bannière Saturn Films.

Le script est configuré pour inclure des clins d’œil à diverses œuvres de Cage, y compris Quitter Las Vegas, Face-Off et J’y vais dans 60 secondes et aurait des tons de Adaptation, dans lequel Cage a joué, ainsi que celui de Jean-Claude Van Damme JCVD et la câpre d’Hollywood Obtenez Shorty.

Le film sortira en salles le 19 mars 2021.