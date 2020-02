Le point de vue de Hugh Grant sur le tournage de scènes de sexe est un grand TMI

Les films peuvent donner à tout un aspect réel, mais les acteurs doivent faire beaucoup pour se préparer au film dans lequel ils sont. Oui, cela inclut se mettre à l’aise pour faire ces scènes de sexe, ce que tous les acteurs ne feront pas.

Bien sûr, à mesure qu’ils deviennent plus expérimentés ou s’ils ont une bonne chimie avec leur partenaire de scène, ces moments de film deviennent probablement beaucoup plus faciles. Personne ne sait comment ces scènes se déroulent vraiment sur le plateau, sauf les gens dans la salle, donc quand les fans ont un aperçu de ce qui se passe vraiment, ils sautent sur l’occasion.

Le célèbre acteur de comédie romantique Hugh Grant partage ce que c’est que de filmer une scène de sexe.

Hugh Grant est un roi des comédies romantiques

Hugh Grant | Juan Naharro Gimenez / WireImage

Grant fait des romcoms depuis les années 90, avec des films comme le journal de Bridget Jones, Notting Hill, Love Actually et Nine Months. Il a fait carrière en jouant le rôle romantique maladroit.

Bien qu’il ait fait quelques films en dehors de ce moule – il a joué un narcissique égoïste Will dans About a Boy – il a tendance à se rabattre sur les rôles pour lesquels il est le plus connu. En fait, être en forme dans ce moule est l’un des plus grands regrets de sa carrière.

Pas nécessairement à cause d’être dans l’ornière des romcoms à répétition, mais parce qu’il regrette de ne pas être plus au courant de la “gloire de la gloire et du succès”. Qui sait, s’il l’avait fait, peut-être aurions-nous une subvention différente sur le grand écran?

Et ces scènes de sexe?

Dans une interview qu’il a accordée au W ​​Magazine, la question des scènes d’amour s’est posée. Avec ses films Four Wedding and a Funeral et Notting Hill présentant certaines des scènes d’amour les plus romantiques, ils se sont demandé ce qu’il pensait de ces scènes intimes.

Bien sûr, Grant étant Grant, il a répondu très franchement. Il a admis que les scènes d’amour sont difficiles et sont un mélange entre «sentimentalité et beurk».

Il dit également que les scènes de sexe sont quelque chose. La plupart des gens pensent qu’ils seraient horribles et complètement non sexy, et c’est probablement vrai pour la plupart – ils sont juste un peu contre nature.

Mais pour Grant, il partageait tout à fait la bombe TMI. Il s’avère que “il a toujours trouvé que filmer des scènes de sexe était assez excitant”, disant: “J’aime l’expérience d’être dans une position sexuelle quand on n’est pas censé l’être.”

Autres choses pour lesquelles Hugh Grant est célèbre

Peut-être ne devrait-il pas être surprenant qu’il ressent ce qu’il ressent à propos des scènes de sexe. Après tout, il a fait toute une carrière en étant célèbre pour des choses au-delà du théâtre.

En 1995, Grant était en couple avec l’actrice Elizabeth Hurley quand il est devenu célèbre pour autre chose. Il a été surpris en train de tromper Hurley avec une travailleuse du sexe.

Lui et Hurley sont toujours amis à ce jour, mais ils se sont séparés en 2000 après 13 ans passés ensemble. Ce n’est pas si surprenant que ça, car il ne croit pas à la monogamie.

Mais devinez-vous qu’il est lié à la royauté? Il est apparenté au roi Henry VII, le premier monarque des Tudors, ainsi qu’au roi James IV d’Écosse. Il est également connu comme une sorte de dénonciateur pour avoir dénoncé des journalistes soutenus par Rupert Murdoch qui pirataient des téléphones de célébrités et sont très impliqués dans la politique.