Le pop-corn est de retour d’entre les morts, juste à temps pour le coronavirus – .

Popcorn Time, l’une des applications de piratage les plus populaires de la dernière décennie, est de retour d’entre les morts.

Popcorn Time a été lancé à l’origine en 2014, offrant aux pirates un moyen sûr de diffuser illégalement des émissions de télévision et des films sans avoir à télécharger de fichiers individuellement.

Si vous décidez d’essayer Popcorn Time, sachez que votre FAI peut vous envoyer un avertissement ou même suspendre votre compte, car tout le contenu est hébergé illégalement.

Nous écrivons sur le piratage dans l’industrie du divertissement depuis des années, mais peu d’applications ont retenu notre attention comme Popcorn Time l’a fait il y a plus de 50 ans. En 2014, bien avant que Disney, Apple, HBO et NBC ne lancent leurs propres plateformes de streaming dédiées, le concept d’un «Netflix pour le piratage» élégant et riche en fonctionnalités était celui qui a pris d’assaut Internet, et six ans plus tard, Popcorn Time essaie de faire un retour.

Tel que repéré par Motherboard mardi, une nouvelle version de Popcorn Time est sortie sur PopcornTime.app au cours des derniers jours. Comme avec les versions précédentes de l’application de piratage, Popcorn Time version 4.0 est téléchargeable gratuitement, facile à utiliser et propose une bibliothèque massive d’émissions de télévision et de films, y compris certains qui sont toujours en salles.

Si vous n’avez jamais utilisé Popcorn Time auparavant (et nous ne vous recommandons pas de le faire, d’autant plus que c’est un très mauvais moment pour donner à votre fournisseur de services une raison de couper votre Internet), la raison pour laquelle il a décollé de la ce qu’il a fait en 2014 est dû à la façon dont il a simplifié le processus de piratage. Plutôt que de vous forcer à fouiller sur des sites Web potentiellement malveillants pour trouver des liens qui peuvent contenir ou non des virus, Popcorn Time était sans malware, présentait une interface élégante et propre et commencerait à lire du contenu en appuyant sur un bouton.

Sans surprise, cette facilité d’utilisation a rendu l’application extrêmement populaire, c’est pourquoi Popcorn Time a été fermé tant de fois. Dans les années qui ont suivi son lancement, de nouvelles équipes ont pris la tête du développement de l’application, de nouveaux sites ont été mis en ligne pour héberger l’application et d’innombrables fourchettes ont été distribuées. Il y a même eu d’autres projets qui ont utilisé le même nom, mais, selon tous les comptes, cela semble être la dernière version «officielle».

Le moment de la sortie ne semble pas être une coïncidence, cependant, comme un tweet de l’équipe de Popcorn Time appelle la nouvelle version “Love in the Time of Corona Version 0.4”. Maintenant que nous sommes tous coincés à l’intérieur, même les profondeurs infinies de Netflix, Hulu et Prime Video commencent à paraître un peu plus superficielles, donc si vous êtes prêt à prendre le risque de regarder de nouvelles émissions et de nouveaux films (et vous avez un VPN verrouillé et chargé), le «Netflix du piratage» est de retour. Pour l’instant.

