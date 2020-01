Le POP de Funko! Les jouets basés sur le “Creepshow” de Shudder incluent le Creep, le Genie et l’épouvantail

Mais qu’en est-il de Bob?!

Funko avait aperçu un prochain jouet vinyle du Creep de Shudder’s “Spectacle d’horreur” l’année dernière, et il s’avère que ce n’est pas le seul jouet basé sur la nouvelle série qui arrive bientôt.

Révélée à la London Toy Fair de cette semaine, la ligne «Creepshow» de Funko comprendra non seulement le Creep mais aussi le génie de «L’homme dans la valise» et l’épouvantail de «The Companion». Les deux segments, se démarquent dans le premier spectacle saison, étaient tous deux dirigés par David Bruckner, qui a contribué à nos films d’anthologie V / H / S et Southbound.

Bruckner a également réalisé The Ritual, qui est en streaming sur Netflix.

Découvrez ci-dessous les jouets «Creepshow» de Funko.