Le portefeuille immobilier de 81 millions de dollars de Taylor Swift prouve qu’elle est un investisseur intelligent

Taylor Swift est l’un des plus grands noms de l’industrie musicale et elle a certainement la chance de le prouver. Elle travaille dur, mais elle peut également se détendre avec style. Avec son énorme compte bancaire, Swift a pu vivre dans le luxe avec au moins sept maisons dans quatre villes distinctes. Vous serez choqué de lire sur toutes les belles maisons que Swift a pu acquérir grâce à ses pratiques d’investissement intelligentes.

Quelle est la valeur nette de Taylor Swift?

Taylor Swift | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Swift a commencé sa carrière à l’âge de 14 ans et après beaucoup de travail acharné et un succès extrême, elle a pu se constituer une valeur nette d’environ 400 millions de dollars. Après avoir sorti sept albums incroyablement réussis, une grande partie de ses revenus provient de ces ventes.

Selon Forbes, sa dernière sortie, Lover, était le seul album de 2019 à se vendre à un million d’exemplaires. Elle a donc fait beaucoup d’argent grâce à cette version, mais ce n’est pas son seul revenu.

Les ventes de concerts sont également un gros profit pour les artistes musicaux, et Swift ne fait pas exception. Elle se prépare à entamer sa sixième tournée, Lover Fest, cet été 2020. Cette tournée sera un grand changement pour Swift car elle prévoit sa toute première tournée de festival. Elle a expliqué le concept dans une publication Instagram.

“Je veux célébrer l’album et le jouer en direct avec vous d’une manière qui semble authentique à la musique”, a écrit Swift. “Je veux aller dans des endroits où je ne suis pas allé et jouer à des festivals pour la première fois depuis des lustres … et là où nous n’avions pas de festivals, nous en avons créé.”

En plus des revenus de la musique, Swift bénéficie également de sa renommée avec des accords de promotion et des ventes de marchandises. Elle a travaillé avec des sociétés de renom comme Apple, AT&T, Elizabeth Arden et Diet Coke, dans des offres publicitaires valant des millions.

Le portefeuille immobilier impressionnant de Taylor Swift

Les belles maisons de luxe sont une partie énorme du profil financier de Swift. Selon Business Insider, à l’âge actuel de 30 ans, elle possède déjà environ 81 millions de dollars en immobilier.

Son tout premier achat, situé à Music Row à Nashville, a été effectué à l’âge de 20 ans seulement et vaut environ 3 millions de dollars. Depuis, elle a également acheté une deuxième maison à Nashville en banlieue. Le domaine de style néo-grec de 1934 est de 5600 pieds carrés, avec une impressionnante piscine extérieure et une maison d’hôtes supplémentaire de 2000 pieds carrés.

À Beverly Hills, Swift a possédé un total de trois maisons, mais deux d’entre elles ont récemment été vendues: une pour 4 millions de dollars et l’autre pour 2,65 millions de dollars. Le domaine qu’elle possède toujours dans la région est un emblème néo-géorgien de 1934 qui appartenait auparavant à la légende hollywoodienne, le producteur Samuel Goldwyn. En 2017, Swift a remporté sa demande de faire de la maison un monument historique de la ville. La propriété vaut 30 millions de dollars.

Sur l’autre côte, à New York, Swift possède plusieurs propriétés. Elle a acheté deux penthouses voisins à Tribeca et les a combinés en une seule maison massive, avec 10 chambres et 10 bains. Dans la Big Apple, où l’espace de vie est très cher, c’est un espace luxueux d’une valeur de 20,5 millions de dollars.

Mais Swift n’a cessé de s’étendre dans le quartier de Tribeca. Elle a également acheté la maison de ville centenaire voisine et une autre unité dans le même bâtiment que son penthouse, pour un total de 40 millions de dollars de biens sur ce bloc.

Pour des vacances au bord de la mer et des fêtes étoilées, Swift a acheté un domaine en bord de mer de 12 000 pieds carrés dans le Rhode Island. C’est là qu’elle lance sa fête annuelle du 4 juillet, avec des invités comme Blake Lively et Ed Sheeran.

Taylor Swift peut également être un résident de Londres

L’été dernier, Page Six a rapporté que Swift était à Londres en train de parcourir les maisons locales. Les rumeurs ont immédiatement supposé qu’elle cherchait un endroit à partager avec son beau-fils des deux dernières années, Joe Alywn. Cette idée a été renforcée par la sortie de sa chanson Lover, qui détaille l’expérience d’un jeune couple, partageant une maison.

Alwyn, un acteur connu pour son rôle dans The Favorite, a grandi dans le nord de Londres. Il est donc logique que le couple souhaite un logement dans ce domaine. Une source pour Page Six a confirmé la nouvelle.

“Taylor cherche une grande maison à Londres avec deux cuisines, afin qu’elle et Joe puissent vivre dans l’intimité et se divertir correctement”, a déclaré la source. “Ils ont partagé leur temps entre [his native] Londres et [her home in] Nashville – et elle continue d’envoyer son jet pour lui afin qu’ils puissent être ensemble. »

Il n’a jamais été confirmé si Swift avait effectivement acheté une propriété à Londres. Mais si elle ne l’a pas encore fait, ce n’est probablement qu’une question de temps car elle voudrait être proche d’Alwyn – et elle peut absolument se le permettre!