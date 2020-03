Le post de Dolly Parton sur Instagram est le rappel dont nous avons tous besoin en ce moment

La légende de la musique country Dolly Parton est adorée par les masses. Avec une pléthore de classiques country et pop à son nom, l’auteure-compositrice-interprète a également une liste de crédits en dehors de la musique qui comprend ses projets dans le cinéma, la télévision, les livres et son parc à thème Dollywood au Tennessee.

Connue pour son esprit doux et sa gentille personnalité, Parton a récemment mis en place quelques mots d’inspiration que ses fans et ses adeptes devaient entendre pendant cette période de crise avec l’épidémie de coronavirus.

Dolly Parton | Taylor Hill / .

Le «ministère» de Parton se développe

Parton s’est récemment joint à plusieurs artistes du genre de la musique chrétienne, dont le groupe australien For King & Country avec leur single God Only Knows, le chanteur de rock chrétien Zach Williams avec There Was Jesus et le duo de DJ Galantis avec Faith. Elle a joué avec For King & Country ainsi qu’avec Williams pour les Country Music Awards en novembre.

“J’ai juste l’impression que Dieu m’appelait là-dedans”, a expliqué Parton à People de son aventure dans la musique chrétienne. «J’ai toujours eu l’impression que ma musique était plus mon ministère qu’un travail. Je pense juste que de nos jours, nous avons besoin de plus de personnes qui sont en mesure d’aider à essayer de faire quelque chose, si elles le peuvent, pour éclairer un peu le monde. C’est ce que j’espère faire maintenant. “

Parton a partagé sa gratitude pour l’opportunité de collaborer sur des chansons confessionnelles et d’élargir son répertoire dans une musique spirituellement axée.

“Je me sentais vraiment béni parce que j’avais décidé au cours des derniers mois seulement que j’allais essayer de faire plus de choses confessionnelles ou au moins plus de musique édifiante”, a déclaré la légende du pays en novembre. “J’ai sorti trois chansons confessionnelles maintenant, ce qui me fait très plaisir. Que vous croyiez en Dieu ou non, nous devons croire en quelque chose de plus grand et de meilleur que ce qui se passe parce que nous ne faisons pas trop chaud. Nous devons essayer de faire un peu mieux. »

Parton rend hommage à un ami

Le 20 mars, l’icône de la musique country Kenny Rogers est décédée alors qu’il était en soins palliatifs à son domicile à Atlanta. Parton et Rogers avaient collaboré sur des projets antérieurs et étaient des amis très proches. Elle a rendu hommage à Rogers samedi via les médias sociaux.

“On ne sait jamais à quel point on aime quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit parti”, a-t-elle écrit en légende du tweet. “J’ai eu tant d’années merveilleuses et de moments merveilleux avec mon ami Kenny, mais surtout la musique et le succès que je l’aimais comme un homme merveilleux et un véritable ami.”

Dans une vidéo émotionnelle qu’elle a incluse dans le post, Parton a tenu une photo d’elle avec Rogers et a parlé de la perte qu’elle ressentait. “Nous savons tous que Kenny est dans un meilleur endroit qu’aujourd’hui, mais je suis sûr qu’il va parler à Dieu un jour aujourd’hui”, a-t-elle déclaré dans la vidéo. “Il va lui demander de faire la lumière sur les ténèbres qui se passent ici. J’ai adoré Kenny de tout mon cœur. Mon cœur est brisé, une grosse partie de celui-ci est partie avec lui aujourd’hui. »

Message édifiant de Parton

La légende du chant s’est récemment rendue sur Instagram pour partager quelques mots pleins d’espoir qu’elle a été citée dans le passé, cette fois à la lumière de la crise sanitaire actuelle qui a frappé le pays. “La façon dont je le vois, si vous voulez l’arc-en-ciel, vous devez supporter la pluie”, a écrit Parton à côté d’une photo d’elle avec sa guitare sur un fond enfumé.

La phrase simple mais profonde a résonné auprès de ses partisans, qui ont répondu avec leur appréciation des paroles de la star de la campagne.

“Nous avons tous besoin de sagesse Dolly en ce moment”, a écrit un fan avec un emoji arc-en-ciel. «J’avais besoin d’entendre ça. Merci ❤️❤️❤️ »un autre utilisateur a posté.

“Oh dolly … tu comprends.” un disciple a commenté. ” “DOLLY I LOVE YOU”, a déclaré un fan.

Parton a vraiment un moyen avec des mots avec ou sans musique.