Le post Instagram de Peter Weber à Madison Prewett et Hannah Ann Sluss fera fondre votre cœur

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 finale.] Nous sommes encore sous le choc après la première partie de la finale de la saison 24 de Bachelor diffusée le lundi 9 mars. Mais le voyage de Peter Weber est loin d’être terminé, car les deux femmes des deux dernières – Hannah Ann Sluss et Madison Prewett – sont toujours dans l’image. Mais peu importe ce qui se passera ensuite dans la série de télé-réalité ABC, il est clair que Weber est reconnaissant de l’expérience. Après le nouvel épisode du 9 mars, Weber a posté sur Instagram pour remercier Madison et Hannah Ann pour leur expérience partagée sur The Bachelor. Et très franchement, cela éclairera les événements dramatiques qui se dérouleront probablement le mardi 10 mars.

Peter Weber remercie Madison Prewett et Hannah Ann Sluss après la première soirée de «The Bachelor»

Chaque semaine, Weber publie un flux de photos sur Instagram pour mettre en évidence l’épisode le plus récent de The Bachelor. En règle générale, le pilote sous-titre les photos avec quelque chose de drôle ou de léger. La semaine dernière, Weber s’est moqué de la période difficile à venir en Australie.

“Je pourrais avoir besoin d’un autre de ces derniers pour passer cette semaine sous undaa”, a écrit Weber sur Instagram à côté d’une photo de lui avec un kangourou, buvant une boisson alcoolisée.

Puis, le soir de la finale du baccalauréat de Weber, le 9 mars, le joueur de 28 ans est devenu sérieux. Dans la publication Instagram, Weber a remercié ses deux derniers, Madison et Hannah Ann, pour leur temps ensemble. Il a écrit:

Être célibataire a été l’expérience la plus incroyable de ma vie. J’ai grandi d’une manière que je ne savais même pas possible. @Hannahann et @madiprew sont entrés dans ma vie et m’ont montré de l’amour comme je ne l’oublierai jamais. Peu importe comment cette chose se termine, je vous serai éternellement reconnaissant pour vous et pour une fois dans votre vie

Peter Weber a exprimé sa gratitude sur Instagram lors de la première de «The Bachelor»

Ce n’est pas la première fois que Weber se rend compte de son parcours de Bachelor sur les réseaux sociaux. Le jour de la première de The Bachelor Saison 24, le 6 janvier, Weber a écrit une note pour remercier ses membres du casting, qui faisait écho au ton de son récent post final. Weber a légendé la photo Instagram:

Il m’est impossible d’exprimer à quel point je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité la plus incroyable de retrouver ma fille. À chaque femme célibataire qui se présente ce soir, merci du fond du cœur d’avoir pris une chance avec moi. À travers chaque high et chaque low, j’ai eu le temps de ma vie à vous connaître tous et j’ai fait des souvenirs que je chérirai pour toujours.

Merci d’être patient avec moi quand j’en avais besoin, votre grâce n’est jamais passée inaperçue. À tous ceux qui ont joué un rôle pour que tout cela se rejoigne, merci. Vous savez tous qui vous êtes et nous sommes une famille pour la vie. Pour Bachelor Nation, vous avez tous été absolument incroyables. J’ai ressenti l’amour sans arrêt et cela signifie tellement que vous avez investi en moi pour trouver ce que je recherche. J’espère que vous apprécierez tous le vol, nous sommes autorisés à décoller

La comparaison du poste de Weber du 9 mars à celui du 6 janvier montre vraiment que nous approchons de la fin du parcours de pilote de Pete. Et peu importe ce qui se passe avec Hannah Ann et Madison aller de l’avant, espérons simplement que Weber trouvera l’histoire d’amour qu’il a toujours imaginé.

“Je veux juste que l’on se souvienne de moi, espérons-le, d’un excellent exemple d’une histoire d’amour que les gens pourront vivre au cours des deux prochains mois et la suivre”, a déclaré Weber à E! Actualités en janvier 2020.

