Le PP menace de demander la démission du directeur général de Telemadrid

Nouveau chapitre de la guerre ouverte entre le Parti populaire de Madrid et la télévision régionale. La porte-parole du PP à la commission Telemadrid, Almudena Negro, a menacé de demander la démission du directeur général du RTVM, José Pablo López, pour ne pas avoir présenté sa déclaration de patrimoine et d’impôt et, à son avis, “interrogé” de cette manière l’Avocat Général de la Communauté de Madrid.

José Pablo López, directeur de Telemadrid

“Soit il se rend au bureau du procureur, soit on va être obligé de demander sa démission à la prochaine commission, il n’y a plus de tournage de page “, a déclaré Negre à la commission, selon Europa Press. Avant, le directeur général de Telemadrid avait insisté sur le fait qu’il n’avait” eu aucun problème “à présenter le communiqué, attribuant la controverse à” deux reportages “. contradictoire “du Plaidoyer: le premier le dispensait de cette obligation, tandis que le second le pressait de présenter de telles informations.

López a détaillé qu’il avait présenté sa déclaration après sa nomination mais que le plaidoyer a conclu qu’il n’était pas soumis à cette obligation, et que Maintenant, à la suite d’une demande d’information adressée au Portail de la transparence de la Communauté de Madrid par un journal, “interprète le contraire“, ce qu’il considère comme une” coïncidence “. Tout pour une nouvelle du site d’Esdiario intitulé:” Le directeur de Telemadrid a caché sa déclaration pour couvrir qu’il est millionnaire “.

Black lui a reproché de porter “des accusations aussi graves dans cette commission aux services juridiques communautaires”, mais Lopez a indiqué qu ‘”il n’accuse personne de crime“, tout en précisant qu’il ne fonctionne pas pour le gouvernement régional mais pour l’administration publique. Black lui a également rappelé que s’il était “fidèle au gouvernement pour lequel il travaille, la gauche ne serait pas là pour faire le boulot”., c’est exactement ce qu’il fait. “

Demandez le dialogue et la réciprocité

Après la discussion, José Pablo López a clôturé son tour en appelant au “dialogue, à la bonne foi et à la coopération”, préoccupé par le “vide institutionnel de la Communauté de Madrid envers Telemadrid“En outre, il a regretté que le conseil d’administration se soit adressé à deux reprises par écrit au gouvernement pour demander une réunion et qu’aucune réunion n’ait encore été fixée, ni convoqué le comité de suivi des contrats-programmes.”Nous devons travailler pour réaliser Radio Televisión de Madrid, mais il est très difficile de le gérer quand il n’y a personne de l’autre côté“, a affirmé.

Campagne de discrédit

En décembre dernier, l’adresse de Telemadrid a dénoncé par un communiqué la “campagne de discrédit“qui était promu dans certains secteurs pour obtenir” la démission de l’équipe de direction actuelle. “José Pablo López lui-même a déclaré défendre cela”Le RTVM est aujourd’hui une entreprise publique saine et durable qui récupère un public qui gagne en prestige et qui génère de la valeur dans le secteur audiovisuel de la Communauté de Madrid “.

