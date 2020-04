– Le premier acteur Aarón Hernán décède après une forte chute

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Le monde du divertissement est en deuil après la parution de la nouvelle de la mort du premier acteur Aaron Hernández Rodríguez, mieux connu sous le nom de Aaron Hernán.

A travers ses réseaux sociaux, l’Association nationale des acteurs (ANDA) a publié un communiqué dans lequel elle regrettait le départ du protagoniste des célèbres feuilletons mexicains.

“Nous regrettons la mort sensible de notre C. Aarón Hernández Rodríguez, acteur de renom dans le cinéma, le théâtre et la télévision, dont l’engagement envers l’ANDA l’a amené à occuper à plusieurs reprises les secrétaires de l’intérieur et de l’extérieur et du Trésor pour occuper le poste de secrétaire général de 1998 à 2002. Nos condoléances à sa famille et à ses amis. Reste en paix », lit la publication accompagnée d’une photographie de la star de 89 ans.

La mort de Hernán survient des semaines après avoir subi une chute dramatique dans la “Maison de l’Acteur” qui a provoqué une fracture du fémur.

C’est au début du mois d’avril que l’émission “Ventaneando” a rapporté que le célèbre homme s’était fracturé, il a donc fallu intervenir. Après l’opération, Aaron est retourné au complexe où il se remettait.

La mort d’Aaron a été pleurée sur les réseaux sociaux par des fans, des amis et des collègues des médias, qui n’ont pas manqué l’occasion de lui dédier quelques mots émotionnels d’adieu.

Son grand ami, actrice et productrice Patricia Reyes Spíndola, a été l’un des premiers à commenter les informations sensibles.

Grâce à son compte Twitter, il a dit au revoir à son collègue. «Bon voyage, ami de toute ma vie professionnelle et personnelle. Ce fut un honneur d’être votre amie », a-t-elle écrit à côté d’une carte postale dans laquelle les deux apparaissent fondus dans un câlin.

Bon voyage AMI de toute ma vie professionnelle et personnelle ce fut un honneur d’être votre ami pic.twitter.com/zRe9tElXe5 – P Reyes Spíndola (@reyesspindola) 27 avril 2020

Erika Buenfil Il s’est également tourné vers les réseaux pour rendre hommage à Aaron Hernán. L’actrice de 56 ans a posté deux images de quand elle a travaillé à ses côtés au feuilleton “Marisol” en 1996.

“Repose en paix le grand acteur Aarón Hernán. Je me souviendrai toujours de toi avec beaucoup d’affection! ” Chantal Andere sur Twitter.

DEP le grand acteur AAron Hernan. Je me souviendrai toujours de toi avec amour! 🙏🏻✨🙏🏻✨🙏🏻✨🙏🏻✨ pic.twitter.com/EIuXhEWoXl – Chantal Andere (@Chantalandere) 27 avril 2020

Aarón Hernán a laissé un héritage de plus de 55 feuilletons, parmi lesquels “La torche allumée”, “Labyrinthes de passion”, “Salomé” et “La mentira” se démarquent, une histoire qui a marqué ses débuts sur le petit écran.

Il s’est également aventuré dans l’industrie cinématographique, travaillant sur plus de 25 longs métrages. De plus, 5 séries et 9 pièces s’ajoutent à sa grande carrière.

Son dernier projet en était dans le feuilleton “L’ombre du passé”, en 2015, où il a travaillé aux côtés Michelle Renaud y Pablo Lyle.

Pendant deux ans, Aaron avait décidé de se retirer du monde du théâtre, il est donc resté depuis lors à l’asile pour comédiens accompagné de quelques collègues retraités.

Il y a quelques heures, ANDA a indiqué où les restes de l’acteur décédé seront voilés afin que la famille et les amis puissent lui dire adieu.

“Les restes de notre C. Aarón Hernán, un résident de la maison de l’acteur et décédé aujourd’hui des suites d’un infarctus aigu du myocarde, seront conservés à l’agence funéraire Gayosso de Félix Cuevas. Bon compagnon de voyage! », A-t-il posté.

