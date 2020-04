Le premier aperçu des nouveaux jeux Xbox Series X en action arrive le 7 mai – .

Microsoft a annoncé le 7 mai un nouvel épisode d’Inside Xbox qui présentera le premier aperçu des jeux de nouvelle génération fonctionnant sur la Xbox Series X.

L’événement Gameplay First Look Xbox Series X commence le 7 mai à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE.

Microsoft n’a révélé aucun des jeux qui seront présentés lors de l’événement.

Microsoft a partagé des informations sur la Xbox Series X à un clip assez stable au cours des derniers mois, mais nous n’avons encore vu aucun jeu conçu pour la console de nouvelle génération en action. Nous avons pu voir à quoi ressemblera Gears 5, qui a été lancé sur Xbox One et PC en septembre dernier sur le matériel mis à niveau, mais la semaine prochaine, nous allons enfin avoir un aperçu des premiers jeux conçus pour fonctionner sur Xbox Série X.

À la suite de rumeurs au cours des dernières semaines sur un événement de mai de Microsoft, et d’un soupçon sournois du patron de Xbox, Phil Spencer, il y a quelques jours à peine, le compte Twitter officiel de Xbox a confirmé que le prochain épisode d’Inside Xbox le jeudi 7 mai à 8 h, heure du Pacifique / 11 h. ET proposera un gameplay de nouvelle génération des partenaires développeurs mondiaux de la société. Aucune spécification n’a été révélée, mais il semble que cela servira de début à plusieurs jeux de nouvelle génération.

Des informations détaillées sur la Xbox Series X sont disponibles depuis des semaines, mais très peu de jeux ont été confirmés pour la nouvelle console jusqu’à présent. Nous savons que Halo Infinite sera un titre de lancement, et nous savons qu’une tonne de titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox originaux seront compatibles avec la console au lancement, mais nous n’avons pas beaucoup entendu parler des titres de nouvelle génération nous jouerons dans les semaines et les mois après le lancement de la Xbox Series X cette saison des fêtes. Assassin’s Creed Valhalla est l’un des jeux confirmés pour la série X, et il a été révélé il y a quelques heures à peine.

Vous voulez voir des jeux pour la Xbox Series X? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X. Découvrez le gameplay de nouvelle génération First Look de nos partenaires développeurs mondiaux au sein de #InsideXbox le jeudi 7 mai à 8 h 00. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX – Xbox (@Xbox) 30 avril 2020

Heureusement, le mystère sera résolu assez tôt, car plusieurs partenaires participent à l’événement le 7 mai. Les mêmes fuites qui ont prétendu que Microsoft organiserait un événement au début du mois ont également suggéré qu’il s’agirait d’un «apéritif» par rapport à un événement beaucoup plus important – celui qui remplacerait la conférence de presse E3 2020 désormais annulée – qui se produira fin Mai ou début juin. En d’autres termes, ce n’est pas le grande éruption Xbox Series X.

Microsoft a été relativement silencieux depuis qu’il a abandonné la liste complète des fonctionnalités et spécifications de la Xbox Series X le mois dernier, mais des rumeurs et des fuites ont repris entre-temps. La semaine dernière, nous avons appris que la Xbox Series S (un modèle Xbox plus abordable et légèrement moins puissant) sera bientôt introduite. Nous avons également pu voir le logo officiel de la Xbox Series X après son apparition dans une demande de marque.

