Le premier bâillon de longue date «The Office» pourrait ne pas être ce que vous pensez

La version américaine de The Office a été diffusée pour la première fois en 2005 et a immédiatement été l’une des plus grandes émissions à succès de NBC. Au cours de ses neuf saisons, la série a présenté un certain nombre de personnages originaux et plusieurs blagues hilarantes qui feraient rire les fans jusqu’à ce qu’ils pleurent.

Alors que le spectacle était rempli de lignes de punch drôles et d’humour subtil, ce sont les gags de longue durée qui ont incité les téléspectateurs du spectacle à se brancher chaque semaine juste pour qu’ils puissent voir jusqu’où les scénaristes étaient prêts à aller avec une seule blague. Voici un aperçu du premier gag de longue durée qui a jamais été présenté sur The Office.

De nombreux fans considèrent le thème du faux documentaire comme le premier gag le plus ancien

L’une des choses qui a rendu The Office si populaire est le fait que l’ensemble de l’émission avait une prémisse unique. Il est originaire du Royaume-Uni.

Et au lieu d’avoir une émission de comédie régulière sur les trucs drôles qui peuvent parfois avoir lieu entre collègues dans un immeuble de bureaux, on a fait croire que le public regardait un documentaire et venait juste de surprendre les travailleurs de façon maladroite et situations drôles.

Cela a donné au spectacle une sensation plus authentique, ce qui a contribué à rendre chaque blague encore plus drôle.

Après avoir vu à quel point le Royaume-Uni aimait ce faux documentaire, le créateur de la série, Ricky Gervais, a décidé de l’amener en Amérique pour voir à quel point il s’en sortirait. Et apparemment, les Américains aiment encore plus les faux documentaires que le Royaume-Uni.

Le fait que Jim (joué par John Krasinski), Dwight (joué par Rainn Wilson) et d’autres personnages regardent parfois la caméra n’a fait qu’accentuer chaque plaisanterie. Acteurs pouvant regarder directement dans la caméra était un concept assez nouveau à l’époque. Et il semblait que chaque fois qu’ils regardaient la caméra, chaque personnage racontait silencieusement sa propre blague.

Parce que cela a été considéré comme une blague pour beaucoup de gens, plusieurs fans considèrent le style de faux documentaire comme le tout premier et le plus long gag.

La relation hilarante et compliquée de Dwight et Jim

Un autre bâillon de longue date que le Bureau avait était la relation de Jim et Dwight. Du tout premier épisode à la finale de la série, Jim a constamment trouvé de nouvelles façons de faire des farces à Dwight. Dans le premier épisode, Dwight est allé ouvrir son tiroir de bureau pour sortir son agrafeuse, pour constater que Jim l’avait complètement enfermé dans Jell-O.

Dans la saison deux, épisode 11, Jim a poussé sa farce Jell-O un peu plus loin en mettant tous les articles du bureau de Dwight dans un distributeur automatique. Lorsque Dwight est allé chercher ses affaires, il a vu que ses stylos, crayons, plaque signalétique et même son portefeuille étaient rangés en toute sécurité à l’intérieur du distributeur automatique. Parce qu’il n’avait pas son portefeuille, Jim a dû lui donner un sac de nickels pour qu’il puisse «racheter» toutes ses affaires.

Pour les sept saisons suivantes, presque chaque épisode de The Office mettait en vedette Jim tirant une farce sur Dwight. De Jim convaincant Dwight qu’il avait été recruté par la CIA, à Dwight entraîné à manger un Altoid chaque fois qu’il entend le carillon d’un ordinateur, il semble que tout au long de la série, le pauvre Dwight ne puisse pas faire de pause.

Même les célébrités adorent regarder les nombreux gags du spectacle

Tout au long de la série, les scénaristes ont ajouté plusieurs autres blagues de longue durée qui contribuent à faire du spectacle le chef-d’œuvre emblématique qu’il est aujourd’hui. La façon dont Michael Scott a dit «C’est ce qu’elle a dit», aux moments les plus inappropriés, la façon dont Michael a constamment intimidé Toby, et l’amour de Dwight pour les betteraves et la culture de la betterave ne sont que quelques exemples des gags de longue date qui ont incité les téléspectateurs à revenir chacun la semaine.

L’émission a diffusé sa dernière saison il y a plus de six ans, mais grâce à Netflix, elle a toujours un public culte. Tout le monde semble toujours aimer ce spectacle original et unique. Même les célébrités sont accros à regarder The Office. Dans le passé, Billie Eilish a déclaré qu’elle en était obsédée.

Elle a même joué à un jeu-questionnaire sur l’émission avec Rainn Wilson et a prouvé qu’en ce qui concerne The Office, elle connaissait ses trucs.

Non seulement elle aime le spectacle et ses blagues de longue date, mais elle a en fait incorporé l’un de ses gags de longue date dans sa musique. Pour son single, My Strange Addiction, Eilish avait échantillonné une chanson du film de Michaels Scott, Threat Level Midnight.

Lorsqu’elle a expliqué pourquoi elle avait choisi d’utiliser un morceau audio de The Office dans sa chanson, Eilish avait déclaré:

«Quand nous avons fait le rythme de My Strange Addiction, cela m’a rappelé une chanson qu’ils jouent quand ils font la danse Scarn. Je pensais que c’était vraiment drôle, alors nous avons littéralement juste extrait le son de Netflix et l’avons mis dans la chanson, ne pensant pas du tout qu’ils diraient oui et nous pourrions le sortir. »

Heureusement, les créateurs et les acteurs ont dit oui. Et maintenant, chaque fois que vous entendez sa musique, vous pouvez vous souvenir de l’une des plus grandes séries de comédie de notre temps.