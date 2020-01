Le premier cas de virus chinois est détecté aux États-Unis

Le nouveau virus qui a émergé dans la ville de Wuhan, en Chine, s’est déjà propagé à d’autres pays asiatiques tels que Taiwan et le Japon. Jusqu’à présent, il a coûté la vie à six personnes en Chine et semble s’étendre à d’autres parties du monde. Eh bien, quelques semaines seulement après son apparition sur le continent asiatique, le premier cas de coronavirus a été signalé aux États-Unis.

Il a été à peine confirmé que le mystérieux virus connu sous le nom de 2019-nCoV peut être transmis de personne à personne, et aussi pourrait se développer plus rapidement que prévu. Eh bien, le premier cas de coronavirus a été confirmé dans la ville de Seattle, aux États-Unis.

Selon le Washington Post, l’homme d’environ trente ans aurait voyagé près de la région de Wuhan, en Chine et retourné aux États-Unis avant que les autorités ne commencent à surveiller les voyageurs pour une éventuelle contagion. L’homme est arrivé dans la ville de Seattle mercredi de la semaine dernière et a commencé à se sentir mal peu de temps après. Cependant, il a attendu dimanche pour voir le médecin. Les autorités étatiques et fédérales ont rapidement prélevé des échantillons de votre cas pour les envoyer au Center for Disease Control and Prevention, exemple qui a confirmé lundi que l’homme était infecté par le coronavirus.

L’État de Washington a annoncé que les médecins, les agents de santé et certains patients peuvent avoir été exposés au virus, il a donc recommandé qu’ils soient conscients de leurs symptômes. En outre, les autorités suivent les personnes qui pourraient avoir été infectées par l’homme en Chine et aux États-Unis.

On pense que le virus a peut-être émergé sur un marché de Wuhan où les animaux sont commercialisés. Et en raison de son expansion rapide, les autorités sanitaires chinoises pensent que les personnes et les animaux pourraient transmettre la maladie. Les principaux symptômes du coronavirus comprennent des problèmes respiratoires, un essoufflement, de la fièvre et de la toux, et pourraient provoquer des cas graves de pneumonie et même d’insuffisance rénale.

