Le premier ensemble LEGO rapide et furieux est le chargeur / film Dodge de Dom

LEGO a conclu un accord avec Universal Pictures et le Rapide et furieux franchise pour donner vie à de nouveaux ensembles de jeux inspirés par les films d’action sauvage mettant en vedette vin Diesel. Dès la sortie de la porte, LEGO le met hors du parc avec un nouvel ensemble LEGO Technic de Dodge Charger de Dom, la voiture de muscle de marque avec un moteur V8, une suspension à double triangulation, une barre à roues et le nitro toujours utile dans le tronc. Découvrez le premier ensemble LEGO Fast and Furious ci-dessous.

Ensemble LEGO rapide et furieux – Dom’s Dodge Charger





Les amateurs de muscle car et les fans de Fast & Furious se préparent pour le plaisir ultime. Aujourd’hui, le groupe LEGO et Universal Brand Development ont dévoilé le premier ensemble LEGO inspiré de la franchise blockbuster mondiale à indice d’octane élevé: l’impressionnant Dodge Charger de LEGO Technic Dom.

La réplique de 1077 pièces du coureur de rue intrépide Dominic Toretto, le légendaire Dodge Charger R / T de 1970, offrira un nouveau défi de construction passionnant alors que les fans se préparent pour le dernier opus de la saga Fast – F9, qui sortira dans les théâtres du monde entier à partir d’avril 2021. .

Mais le plaisir ne s’arrête pas une fois le drapeau à damier descendu. Une fois la construction terminée, les fans peuvent essayer les cascades cool de Dom et recréer les poursuites audacieuses à grande vitesse des films Fast & Furious avec le modèle. Et lorsque les rues ont besoin de repos, le modèle peut être fièrement affiché dans sa célèbre position de béquille.

La réplique authentique de la voiture préférée de tous les temps de Dom regorge des mêmes détails réalistes que ceux vus dans les films. Tout comme la version pleine grandeur, le capot du Dodge Charger de LEGO Technic Dom s’ouvre pour révéler l’emblématique moteur V8.

Les fans peuvent avoir l’impression d’être dans le garage avec Dom qui prépare son dernier projet en construisant des pistons mobiles, une suspension à double triangulation, une barre de roue pour montrer les meilleurs mouvements de la voiture et (bien sûr) mettre les bouteilles de nitro dans le coffre. Si les choses deviennent trop chaudes, il y a aussi un extincteur dans le cockpit.





Cela ressemble à un ensemble LEGO Fast and Furious génial, mais j’espère que Dodge Charger de Dom et certains des autres véhicules célèbres de la franchise Fast and Furious recevront également le traitement LEGO traditionnel. Ce serait amusant d’avoir ces voitures dans un diorama de la ville LEGO aux côtés des autres véhicules célèbres que les constructeurs LEGO ont créés au fil des ans.

L’ensemble LEGO Fast and Furious sera disponible à partir de 27 avril avec un prix de détail de 99,99 $.

The Brothers Brick a également publié cette vidéo offrant un aperçu toujours meilleur de l’ensemble LEGO Fast and Furious:

Articles sympas du Web: