Le premier faucon et les images du soldat d’hiver font leurs débuts lors du Super Bowl

C’est déjà la plus grande marque du cinéma, mais maintenant Marvel Cinematic Universe cherche également à dominer le petit écran. Après tout, le MCU est l’un des principaux arguments de vente de Disney Plus, et avec les films et les émissions de télévision qui devraient être liés plus étroitement que jamais, il serait sage pour les fans de Marvel de s’assurer qu’ils suivent tous les de nombreuses séries se sont dirigées vers la plateforme de streaming.

Mme Marvel, She-Hulk et Moon Knight sont encore un peu éloignées, bien sûr, mais WandaVision, Loki et Le faucon et le soldat d’hiver seront tous ici le plus tôt possible. Et avec ce dernier en particulier, nous savons qu’il est en production depuis un certain temps maintenant, avec Kari Skogland derrière la caméra et le créateur de John Wick Derek Kolstad fortement impliqué dans le processus d’écriture. C’est un duo de talents passionnant, surtout lorsqu’il est couplé avec les leaders Sebastian Stan et Anthony Mackie, et maintenant, nous avons enfin notre premier aperçu du spectacle grâce à la promo ci-dessus, qui a fait ses débuts lors du Super Bowl ce soir et comprend également des aperçus lors de ce qui précède. WandaVision et Loki.

Cliquer pour agrandir

Malheureusement, ce n’est pas l’aperçu le plus charnu, d’autant plus qu’il doit partager les projecteurs avec les autres émissions susmentionnées, mais comme notre premier véritable aperçu de ce que Marvel a préparé pour nous, cela devrait suffire à faire bourdonner les gens. Après tout, c’est agréable de voir les héros titulaires revenir en action après Fin du jeu et comme le premier de la série télévisée MCU se dirige vers Disney Plus, cela semble certainement prometteur.

Comme prévu, la promo ne révèle aucun détail de l’intrigue, mais nous savons déjà que l’objectif principal tournera autour de la résistance du gouvernement à Sam Wilson prenant le manteau Captain Americ, après que Steve lui ait donné son bouclier la dernière fois que nous l’avons vu. Et avec Le faucon et le soldat d’hiver devrait être avec nous en août, cela ne devrait pas être trop long maintenant avant que Marvel ouvre vraiment les vannes et le montre.